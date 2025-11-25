La calma de la madrugada en la Glorieta de Insurgentes se vio interrumpida alrededor de las 04:25 horas, cuando elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) descubrieron una camioneta volcada al interior del emblemático espacio público, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños estructurales al Metro.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), un vehículo particular color rojo, con placas MHZ-455-B, salió proyectado desde una altura aproximada de cinco metros tras un aparatoso choque y terminó impactado contra el muro perimetral antes de caer dentro de la glorieta, en la colonia Roma Norte.

El conductor, según reportes preliminares, escapó del lugar a pie instantes después del percance.

Lee también Marcha 25N: ¿A qué hora inicia y cuál será la ruta de la movilización en la CDMX?

Cuerpos de emergencia, bomberos, personal de Protección Civil y policías capitalinos trabajaron en la remoción de escombros y en la maniobra para colocar nuevamente sobre sus cuatro ruedas la unidad volcada. Posteriormente, una grúa de la Subsecretaría de Control de Tránsito trasladó el vehículo ante el Ministerio Público para continuar con las indagatorias.

La SSC informó que ya se realiza el análisis de cámaras de videovigilancia en la zona para identificar al responsable, que abandonó la camioneta tras el impacto.

Lee también ¡Tómalo en cuenta! Metro CDMX anuncia cierre de la estación Zócalo de la Línea 2 hasta nuevo aviso

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot