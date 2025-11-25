Más Información

La calma de la madrugada en la se vio interrumpida alrededor de las 04:25 horas, cuando elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) descubrieron una camioneta volcada al interior del emblemático espacio público, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños estructurales al .

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), un vehículo particular color rojo, con placas MHZ-455-B, salió proyectado desde una altura aproximada de cinco metros tras un aparatoso choque y terminó impactado contra el muro perimetral antes de caer dentro de la glorieta, en la colonia Roma Norte.

El conductor, según reportes preliminares, escapó del lugar a pie instantes después del percance.

Cuerpos de emergencia, bomberos, personal de Protección Civil y policías capitalinos trabajaron en la remoción de escombros y en la maniobra para colocar nuevamente sobre sus cuatro ruedas la unidad volcada. Posteriormente, una grúa de la Subsecretaría de Control de Tránsito trasladó el vehículo ante el Ministerio Público para continuar con las indagatorias.

La SSC informó que ya se realiza el análisis de cámaras de videovigilancia en la zona para identificar al responsable, que abandonó la camioneta tras el impacto.

