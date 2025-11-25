La alcaldía Cuauhtémoc informó que, desde el inicio de esta administración, el Centro de Atención y Desarrollo para el Adulto Mayor (Cadam) superó las 25 mil atenciones brindadas.

Esto de acuerdo con el registro oficial de la Dirección General de Desarrollo Social.

En un comunicado la alcaldía señaló que en este periodo más de 700 personas adultas mayores han utilizado alguno de los servicios que ofrece este espacio.

Centro para el Adulto Mayor supera 25 mil atenciones brindadas, informa la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Especial.

"El Cadam es un centro comunitario que concentra servicios médicos, psicológicos y recreativos, además de actividades físicas, talleres de estimulación cognitiva, asesorías, servicios estéticos (como corte de cabello y gellish) y actividades de integración social pensadas para mejorar la calidad de vida de este sector de la población", explicó.

Lee también: Brugada presenta iniciativas para aumentar penas por violencia familiar y abuso sexual en CDMX

Agregó que como parte de su operación, el Cadam se suma a las jornadas itinerantes como “Súmale”, que lleva estos servicios directamente a las colonias, y “Zúmbale”, donde promueve activación física para personas adultas mayores en espacios públicos de la demarcación.

Centro para el Adulto Mayor supera 25 mil atenciones brindadas, informa la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Especial.

De acuerdo con Desarrollo Social, el objetivo es acercar servicios gratuitos, reducir barreras de acceso y garantizar que las personas mayores cuenten con acompañamiento continuo, atención directa y espacios seguros de convivencia.

"El centro forma parte de la estrategia social de la demarcación para garantizar servicios básicos, actividades de integración y atención especializada a uno de los grupos poblacionales con mayor demanda de apoyo", concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr