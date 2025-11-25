Por motivo de la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina aplicará un operativo de protección y contención.

Resguardarán 600 mujeres policías movilización

Para ello, indicó, se desplegarán a 600 mujeres policías que “darán acompañamiento a la distancia y portarán su equipo de protección personal”.

La SSC refirió que en caso de ser necesario habrá más equipos de trabajo participando en la marcha y serán retirados objetos aptos para agredir.

“Durante el desarrollo de las actividades, de ser necesario, intervendrán más equipos de trabajo y, si se detecta que algunas de las participantes portan objetos aptos para agredir, se retirarán para garantizar la seguridad de las manifestantes y demás usuarios de la vía pública, así como de los establecimientos comerciales, su personal y sus clientes”, expuso.

