La Secretaría de Movilidad () anunció nuevos cierres de estaciones del en diciembre próximo para efectuar labores de remodelación y mejorar el servicio.

Los nuevos cierres serán del 1 al 16 de diciembre para ejecutar trabajos de mantenimiento mayor en estaciones de la .

Los trabajos consisten en la colocación de guía podotáctil en el piso de las estaciones. Por seguridad de la población usuaria, estos trabajos no pueden realizarse mientras se brinda servicio, por lo que es necesario el cierre parcial de estaciones para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad.

La Línea 1 tendrá varias estaciones cerradas por remodelación. (Foto: especial)
Durante los trabajos de adecuación, las estaciones involucradas no prestarán servicio hasta la conclusión de los mismos

Las fechas programadas para los cierres pueden consultarse a través de sus redes sociales, pantallas del sistema en la página web (www.metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB).

Entre las estaciones que cerrarán se encuentran: Nápoles, La Raza, El Chopo, Colonia del Valle, Teatro de los Insurgentes, Manuel González, Reforma, José María Velasco, La Joya, Olivo, La Bombilla, Buenavista II, Hamburgo, Altavista, Parque Hundido, Durango, Chilpancingo. Además de Sonora y Ciudad de los Deportes.

