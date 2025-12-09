Tras polémica por chilaquiles, Ibai Llanos viaja a CDMX y prueba platillo de Ricardo Pérez de La Cotorrisa

El pasado 18 de agosto, el streamer Ibai Llanos dio de qué hablar en redes sociales, luego de subir un video sobre unos chilaquiles preparados por él, como parte de su “Mundial de los Desayunos; sin embargo, algo que causó polémica fue el platillo que presentó el influencer, pues más allá de recibir elogios terminó recibiendo duras críticas.

Por medio de su cuenta de TikTok, el creador de contenido español mostró su preparación, el cual se enfrentó contra el pan con chicharrón peruano, un tipo de sándwich que tiene carne de cerdo frita, camote y salsa criolla.

No obstante, los usuarios de la redes social mostraron su descontento por unos chilaquiles mal logrados.

Lee también Tunden a Ibai Llanos tras no saber hacer chilaquiles; "lo siento mexicanos", dice el streamer

Ibai Llanos viaja a CDMX y prueba platillo de La Cotorrisa

En medio de la reciente polémica, el streamer español visitó la Ciudad de México donde no solo se aventuró a probar el famoso platillo, sino que lo hizo de la mano de La Cotorrisa, sumando un nuevo capítulo a su relación con la gastronomía y la comunidad mexicana.

A través de la misma red social, Ricardo Pérez mostró su preparación de unos chilaquiles “hechos y derechos” para Ibai Llanos. “Ricardo, esto está demasiado bueno, yo creo que ya estoy perdonado”, expresó Llanos.

@ricardoyanomedijo ¡Al fin! @Ibai Esperen pronto el video completo probando comida mexicana en el canal de Ibai 🙌🏽 ♬ original sound - Ricardo Pérez

Hasta el momento, el video cuenta con 1.4 millones de reproducciones y más de 234 mil “likes”.

Lee también Los mejores memes de los chilaquiles de Ibai Llanos; usuarios no perdonan

Ibai Llanos prueba los dorilocos en Chapultepec

Por su parte, el youtuber se dio a la tarea de probar más preparaciones mexicanas, donde ahora tocó el turno de unos dorilocos en el Bosque de Chapultepec.

El influencer se mostró sorprendido por la apariencia y el sabor. “Sabe muy raro”.

También te interesará:

Navidad 2025: ¿por qué el 8 de diciembre es la fecha correcta para poner el árbol navideño?

El truco definitivo para limpiar ollas y sartenes sin dañarlas

¿Cómo lavar y secar tus suéteres para evitar que pierdan su forma? Conoce la técnica

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr