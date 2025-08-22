Los mejores memes de los chilaquiles de Ibai Llanos; usuarios no perdonan

El streamer español, Ibai Llanos, se encuentra protagonizando una polémica en redes sociales, derivada de su serie de videos titulada “Mundial de los Desayunos”, donde el organizador de La Velada del Año, pone a prueba la cultura gastronómica de cada país.

En uno de estos clips, el creador de contenido enfrentó a Perú contra México, tomando el popular pan con chicharrón peruano (un tipo de sándwich que tiene carne de cerdo frita, camote y salsa criolla) contra los clásicos chilaquiles. Sin embargo, rápidamente los mexicanos se percataron de la desagradable preparación que presentó Ibai.

A pesar de que el creador salió a disculparse y enmendar el error con los mexicanos, el hecho desencadenó una ola de memes entre los internautas.

Leer también: Tunden a Ibai Llanos tras no saber hacer chilaquiles; "lo siento mexicanos", dice el streamer

@ibaillanos MÉXICO vs PERÚ | OCTAVOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

Los mejores memes de los chilaquiles de Ibai Llanos

Las críticas se posicionaron de inmediato al presentar el platillo del contrincante con una vista más apetitosa que contrastó.

Los usuarios reaccionaron al video del streamer. Foto: Redes Sociales

las referencias no se hicieron esperar con gestos de desagrado de personajes animados.

Los usuarios reaccionaron al video del streamer. Foto: Redes Sociales

Aunado a ello, los mexicanos rápidamente se pronunciaron en contra de la preparación de los chilaquiles, pues todos los ingredientes fueron colocados sin cocinarse en conjunto y sin la mezcla de sabor que los caracteriza.

Los usuarios reaccionaron al video del streamer. Foto: Redes Sociales

Con esa primer vistazo, muchos destacaron que estaba muy claro que desayuno ganaría la contienda.

Los usuarios reaccionaron al video del streamer. Foto: Redes Sociales

De igual manera, los comentarios en el video y las decenas de fotos que le enviaron al streamer, provocó que Ibai saliera a disculparse y prometer que probará unos auténticos chilaquiles.

Los usuarios reaccionaron al video del streamer. Foto: Redes Sociales

También te interesará:

Adultos mayores con INAPAM; ¿cómo inscribirse al programa de Vinculación Productiva para recibir hasta 14 mil pesos?

Eclipse Solar más largo del siglo: conoce la duración del fenómeno astronómico; será visible en varias partes del mundo

Terremoto en Rusia: Abuelita se viraliza tras llevar a su nieto a “conocer” un tsunami; “Nunca había visto uno”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs