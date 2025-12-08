El truco definitivo para limpiar ollas y sartenes sin dañarlas

Mantener las ollas y sartenes en buen estado suele ser un desafío cotidiano. Con el uso constante, estos utensilios pueden opacarse, percudirse o incluso presentar restos de comida quemada que parecen imposibles de retirar, lo que lleva a muchas personas a evitar lavarlos de inmediato.

Sin embargo, es posible devolverles su brillo original mediante técnicas seguras y accesibles que no comprometen su superficie.

De acuerdo con el sitio especializado en limpieza y orden del hogar Cleanipedia, existen alternativas eficaces que permiten realizar esta tarea sin dañar los materiales.

Descubre las diferentes técnicas para remover totalmente los residuos de grasa de tus sartenes y ollas. Foto: iStock

Tips para limpiar ollas y sartenes fácilmente

El bicarbonato de sodio es uno de los ingredientes más recomendados. Mezclado con jabón para trastes crea una pasta suave que ayuda a retirar manchas y percudidos del exterior de las ollas. Solo es necesario aplicarlo con una fibra segura y frotar ligeramente para evitar rayaduras. Este método devuelve brillo y elimina la suciedad causada por el calor.

En el caso de ollas opacas, el vinagre blanco es un aliado indispensable. Aplicarlo con atomizador y frotar con movimientos horizontales permite retirar grasa y recuperar la apariencia original. Al finalizar, secar con un paño de microfibra ayuda a pulir la superficie.

¿Cómo limpiar ollas y sartenes quemadas?

Cuando la comida se pega o el fondo se quema, la mezcla de bicarbonato y vinagre es una solución eficaz. Solo se debe llenar la olla con agua y vinagre, calentar hasta que hierva y después añadir bicarbonato. La reacción ayuda a desprender los restos difíciles y facilita la limpieza con una esponja suave.

Otra opción para suciedad general es el bicarbonato con limón. Al frotar ambos ingredientes se forma una pasta que limpia y da brillo sin afectar la superficie.

Es importante que lave los sartenes con una esponja suave. Foto:iStock

Consejos para mantener tus utensilios como nuevos

Para evitar daños, se recomienda usar espátulas de silicona o madera, así como asegurarse de que las ollas estén completamente secas antes de guardarlas. También es útil colocar una servilleta entre ellas para evitar que se rayen.

Con estas técnicas es posible mantener ollas y sartenes en excelentes condiciones sin recurrir a productos abrasivos o costosos, garantizando su durabilidad y buen funcionamiento en la cocina.

