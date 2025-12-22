La segunda temporada de One Piece en Netflix estrena avance dedicado a Chopper

La segunda temporada del live action de One Piece está cada vez más cerca y Netflix continúa preparando el terreno para su estreno. Este fin de semana se dio a conocer un nuevo tráiler promocional enfocado en Tony Tony Chopper, uno de los personajes más esperados por los seguidores de la historia creada por Eiichirō Oda.

El adelanto fue presentado en el marco de la Jump Festa 2026 y marca el primer vistazo detallado al pequeño reno que habla y que se convertirá en el médico oficial de la tripulación comandada por Monkey D. Luffy.

Para quienes disfrutaron de la primera temporada sin haber visto el anime, Chopper será una de las grandes incorporaciones y uno de los protagonistas de esta nueva etapa de la serie.

Netflix aprovechó el avance para mostrar el primer encuentro entre los personajes principales y Chopper, así como para destacar el trabajo de doblaje internacional. El foco principal recae en Mikaela Hoover e Ikue Otani, encargadas de dar voz al personaje en inglés y japonés, respectivamente. En el caso de México, la voz de Chopper estará a cargo de Nallely Solís.

¿Qué veremos en la nueva temporada del live action?

La segunda temporada continuará la travesía de Luffy y su tripulación en el Grand Line, una de las etapas más importantes de la historia. El tráiler permite observar algunas de las locaciones que formarán parte de los nuevos episodios, como Loguetown, Whiskey Peak y Drum Island, el hogar de Chopper y uno de los arcos más emotivos de la saga.

La historia del reno médico se caracteriza por un trasfondo emocional que, según se anticipa, tendrá un peso significativo en el cierre de la temporada. Netflix ha comenzado a destacar este aspecto para conectar tanto con los fans veteranos como con quienes se acercaron por primera vez al universo de One Piece a través del live action.

Además, el avance deja ver a Miss All Sunday, personaje que irá ganando relevancia conforme avance la narrativa. Estos elementos confirman que la serie continuará adaptando momentos clave del manga, manteniendo un equilibrio entre acción, aventura y desarrollo emocional de los personajes.

Fecha de estreno y futuro de la serie en Netflix

Tras más de dos años desde el estreno de la primera temporada, Netflix confirmó que la segunda entrega de One Piece llegará a la plataforma el 10 de marzo de 2026. La producción ya concluyó su etapa de grabación y el material promocional marca el inicio formal de la campaña rumbo al estreno.

El elenco principal regresa para esta nueva temporada. Iñaki Godoy, Mackenyu, Taz Skylar, Emily Rudd y Jacob Romero retomarán sus papeles como Monkey D. Luffy, Zoro, Sanji, Nami y Usopp, respectivamente.

Mientras tanto, el futuro de la franquicia parece avanzar con paso firme. La tercera temporada ya se encuentra en producción y ha comenzado a anunciar nuevos fichajes, como Xolo Maridueña en el papel de Portgas D. Ace y Cole Escola como Mr. 2 Bon Clay. Con ello, Netflix busca consolidar el live action como una de sus apuestas más fuertes dentro del catálogo de series basadas en manga.

