A pesar de las protestas vecinales, la alcaldía Benito Juárez reafirmó que está preparada para albergar espectáculos de gran magnitud en la Plaza de Toros y en el Estadio de Ciudad de los Deportes.

Este sábado se garantizó la seguridad de vecinos y de 27 mil 304 asistentes al partido de futbol entre América y Necaxa, y de los 35 mil 759 espectadores en el concierto de Kanye West.

La alcaldía detalló que en los espectáculos de gran magnitud se privilegia en todo momento el bienestar de los habitantes de la colonia Ciudad de los Deportes y asistentes a sus centros de entretenimiento.

El dispositivo de seguridad implementado ayer contó con la colaboración de diversas áreas de la demarcación como las direcciones de Gobierno y Participación Vecinal y Vinculación, además de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, gracias a lo cual, se pudieron evitar malas prácticas, siempre en beneficio de la ciudadanía.

Sobre la realización de espectáculos en la zona, se acordó establecer una mesa de trabajo para atender las peticiones vecinales, siempre buscando el bienestar de los benitojuarenses bajo la premisa de orden y seguridad.

Cabe mencionar que, gracias a la coordinación entre Blindar BJ360° y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 11 personas fueron detenidas por propiciar la reventa de boletos.

