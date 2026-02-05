La banca de desarrollo del país terminó 2025 con un resultado neto negativo, en un entorno de menores tasas de interés que le redujeron sus ingresos y bajó el otorgamiento de crédito hacia el sector privado y social.

El año pasado el conjunto de las seis entidades que integran el sector de la banca de fomento en México concluyó con una pérdida de 3 mil 963 millones de pesos.

Sin embargo, la caída fue menor a la que registró el sector en 2024, por 5 mil 646 millones de pesos, según los indicadores financieros de la banca de desarrollo y fomento.

Impacto social

Nacional Financiera (Nafin) fue la institución que más arrastró al sector, al ampliar sus pérdidas de 6 mil 428 millones en 2024 a 7 mil 887 millones el año pasado.

El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) también acabó 2025 con un resultado negativo de 4 mil 69 millones de pesos, mayor al de 2024, por 3 mil 740 millones de pesos.

Por su parte, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) logró revertir las pérdidas por mil 962 millones de pesos de 2024 al registrar una utilidad de mil 49 millones de pesos.

El resto de las instituciones de desarrollo arroja cifras positivas, en donde destacó el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito) al aumentar su ganancia neta a 4 mil 542 millones de pesos frente a 4 mil 122 millones de pesos del ejercicio 2024.

La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) también fortaleció su resultado neto al pasar de 2 mil 318 millones de pesos de 2024 a 2 mil 353 millones de pesos.

El Banco del Bienestar (Babien) apenas alcanzó una utilidad de 46.6 millones de pesos que representó un ligero aumento sobre las que logró en 2024 de 43.8 millones de pesos y que luce mejor al resultado neto negativo de 328.4 millones de pesos de 2023, pero lejos de las ganancias que consiguió durante 2022, por mil 69 millones.

Ingreso y gasto

Los indicadores difundidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) muestran que en 2025 los gastos de la banca de desarrollo por 245 mil millones de pesos superaron a sus ingresos, que totalizaron 241 mil 45 millones.

En 2024 los ingresos que captó sumaron 273 mil 948 millones de pesos, concepto que descendió a 241 mil 45 millones, sobre todo por la parte de intereses cobrados, que pasaron de 304 mil 502 a 268 mil 432 millones de pesos en el transcurso de un año.

En tanto, el otorgamiento de crédito disminuyó ligeramente en 2025, al ubicarse en 852 mil 126 millones frente a 852 mil 945 millones de pesos de un año antes.

Respecto a la recuperación de cartera, que terminó el año previo con un monto de 745 mil 275 millones, no superó a lo conseguido en 2024, con 786 mil 849 millones de pesos.

Papel indispensable

La situación financiera de la banca de desarrollo se presenta en momentos en los que el gobierno federal se apoyará de Banobras para reactivar la inversión pública, rubro que terminó 2025 con una caída que casi 30% y luego de que las grandes obras estuvieron a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con el Informe de las Finanzas Públicas al cierre del año pasado, el gasto en inversión física fue menor en 28.4% debido a la reducción en las erogaciones en la inversión física directa del ISSSTE, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De ahí que para el economista en jefe de Grupo Financiero Ve por Más (BX+), Alejandro Saldaña, si bien la banca de desarrollo no tiene un fin económico como la privada, sino público y más social, es importante que sea tomada en cuenta para reactivar la inversión pública.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el especialista afirmó que es fundamental que se haya buscado reactivar a la banca de desarrollo tras varios años, ahora con el lanzamiento de Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar.

Puede ayudar a que se potencialicen muchas inversiones en temas de infraestructura y a que la iniciativa privada pueda acompañar, aseguró.

“Es importante; vamos a ver qué tantos recursos se tienen para poder llevar a cabo los proyectos”, dijo.

Saldaña señaló que es necesaria la inversión en esos rubros, después de tantos años que estuvo desatendida como en energía, carreteras y puertos para aprovechar oportunidades que se presentan para el país, como la relocalización de capitales (nearshoring).