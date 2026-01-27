Al cierre de 2025, Grupo Financiero Banorte acumuló ganancias por 58 mil 788 millones de pesos, un crecimiento de 5% respecto del año previo, informó el director general de la firma, Marco Ramírez.

En conferencia de prensa, el directivo detalló que al cierre del 2025, el saldo de la cartera de crédito vigente del grupo alcanzó un billón 268 mil 827 millones de pesos, lo que representa un incremento anual de 8 por ciento.

En el caso del crédito al consumo, se alcanzó un saldo de 531 mil 512 millones de pesos, un crecimiento de 12% en términos anuales.

En tanto, el índice de morosidad se colocó en 1.38%, el cual, según el directivo, es uno de los más bajos de la banca en el país.

Ramírez confió en que se logre la renegociación del T-MEC entre México y Estados Unidos, con lo cual se mantendrá la relación comercial entre ambos países, lo cual, aunado al impulso que se puede tener con el Mundial 2026, se tenga un buen desempeño de la economía mexicana.

“Creemos que se va a llegar a un acuerdo beneficioso para todas las partes y deberíamos estar listos para eso. ¿Qué pasa si no? Técnicamente, seguiría el tratado, pero renegociándose cada año”, dijo.

Ramírez adelantó que el grupo financiero espera un crecimiento de doble dígito en 2026, prácticamente en todos sus segmentos, con un fuerte impulso a la digitalización, así como la apertura de 35 sucursales durante el año.

El directivo celebró la llegada de nuevos jugadores digitales al sistema bancario del país,

Se apoyarán programas y planes de digitalización de la presidenta Sheinbaum, dice Banorte

Luego de que la mañana de este martes el sector bancario del país se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, entre otros funcionarios, el director general de Grupo Financiero Banorte comentó que el sector bancario del país apoyará a los planes de inversión y digitalización que se anuncien en los próximos días por parte del gobierno federal.

De manera extraoficial, se espera que la semana que entra se anuncien planes de inversión en infraestructura, energía y carreteras por parte de la presidenta Sheinbaum.

“Los bancos somos la correa de transmisión entre quien tiene el dinero y quien lo necesita. Es muy importante en una economía la función social de la banca. Y a la velocidad que podemos darle vueltas a esa correa, es cómo podemos ayudar, sin descarrilados. La idea es qué tanto vamos a ayudar para que esté bien engrasado en sistema. Hay compromisos de la banca en cómo vamos a ayudar”, dijo.

