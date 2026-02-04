Tras el resultado del producto interno bruto (PIB) del 2025 y las perspectivas para el 2026 de una modesta aceleración, México corre el peligro de quedar atrapado en una senda de bajo crecimiento, advirtió el Grupo Financiero Ve por Más (Bx+).

Pronosticó que la economía mexicana podría avanzar este año 1.5%, lo que, para el economista en jefe, Alejandro Saldaña, será un crecimiento “muy chatito” con una inflación de 3.90% y tasas de interés en un nivel de 6.75%.

Mientras que para el 2027 estimó un PIB de 1.7% con una inflación general de 3.80% y tasas de interés sin cambio respecto al año previo.

Eso significa, afirmó que seguiremos creciendo por debajo del potencial y con el riesgo de que en el mediano plazo México se quede atrapado en el ciclo de débil inversión y menor productividad.

Durante la presentación del mapa económico 2026, destacó que la resiliencia macroeconómica ha sido clave para navegar en la incertidumbre.

Hizo notar que, a pesar de la desaceleración de la economía, la inflación subyacente supera el 4% y su panorama aún es retador.

Por lo que estimó conveniente que Banco de México (Banxico) haga una pausa monetaria.

“La tasa neutral no estimula, pero no restringe el crecimiento; no hay margen para que baje la tasa de interés”, estableció.

Advirtió que las condiciones de holgura se van a perder porque estamos creciendo menos del potencial aunado al incremento a los salarios mínimo con una baja productividad, incremento en los impuestos y los aranceles además de los nuevos criterios sustentables que deben cumplir las empresas.

“Se está produciendo lo mismo, pero más caro”, sentenció.

Dentro de ese contexto, ponderó que difícilmente se cumplirán los pronósticos inflacionarios de Banxico, no sólo del componente subyacente, también lo que se ha planteado para la general.

Incluso, enfatizó que cambiar la meta puntual del 3% que tiene el Banco Central para la inflación, significaría “derribar su credibilidad, sería un suicidio”.

