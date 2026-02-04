Más Información

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

Diputados también cuenta con salón de belleza, pero sin cargo al erario; opera desde 2014

Diputados también cuenta con salón de belleza, pero sin cargo al erario; opera desde 2014

OPS emite alerta por sarampión en América; México concentra la mayor cantidad de casos

OPS emite alerta por sarampión en América; México concentra la mayor cantidad de casos

“Si no hay solución, se para la conducción” Trabajadores del Metro marchan al Zócalo de CDMX; exigen recursos para mantenimiento

“Si no hay solución, se para la conducción” Trabajadores del Metro marchan al Zócalo de CDMX; exigen recursos para mantenimiento

Clara Brugada niega que haya sugerido pacto de silencio a medios; rechaza censura

Clara Brugada niega que haya sugerido pacto de silencio a medios; rechaza censura

Diputado de MC baleado, Sergio Torres Félix, se encuentra intubado y en coma inducido: Rubén Rocha Moya; su recuperación es lenta, dice

Diputado de MC baleado, Sergio Torres Félix, se encuentra intubado y en coma inducido: Rubén Rocha Moya; su recuperación es lenta, dice

Tras el resultado del producto interno bruto () del 2025 y las perspectivas para el 2026 de una modesta aceleración, corre el peligro de quedar atrapado en una senda de bajo crecimiento, advirtió el Grupo Financiero Ve por Más (Bx+).

Pronosticó que la economía mexicana podría avanzar este año 1.5%, lo que, para el economista en jefe, Alejandro Saldaña, será un crecimiento “muy chatito” con una inflación de 3.90% y tasas de interés en un nivel de 6.75%.

Mientras que para el 2027 estimó un PIB de 1.7% con una inflación general de 3.80% y tasas de interés sin cambio respecto al año previo.

Lee también

Eso significa, afirmó que seguiremos creciendo por debajo del potencial y con el riesgo de que en el mediano plazo México se quede atrapado en el ciclo de débil inversión y menor productividad.

Durante la presentación del mapa económico 2026, destacó que la resiliencia macroeconómica ha sido clave para navegar en la incertidumbre.

Hizo notar que, a pesar de la desaceleración de la economía, la inflación subyacente supera el 4% y su panorama aún es retador.

Por lo que estimó conveniente que haga una pausa monetaria.

Lee también

“La tasa neutral no estimula, pero no restringe el crecimiento; no hay margen para que baje la tasa de interés”, estableció.

Advirtió que las condiciones de holgura se van a perder porque estamos creciendo menos del potencial aunado al incremento a los salarios mínimo con una baja productividad, incremento en los impuestos y los aranceles además de los nuevos criterios sustentables que deben cumplir las empresas.

“Se está produciendo lo mismo, pero más caro”, sentenció.

Lee también

Dentro de ese contexto, ponderó que difícilmente se cumplirán los pronósticos inflacionarios de Banxico, no sólo del componente subyacente, también lo que se ha planteado para la general.

Incluso, enfatizó que cambiar la meta puntual del 3% que tiene el Banco Central para la inflación, significaría “derribar su credibilidad, sería un suicidio”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]