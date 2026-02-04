La alianza de cajeros automáticos sin costo Multired generó ahorros para clientes de bancos por 2 mil 361 millones de pesos en tres años, de acuerdo con las instituciones participantes.

Multired está conformada por HSBC México, BanCoppel, Scotiabank, Inbursa, BanBajío, Banregio, Multiva y Mifel, la cual permite retiro de efectivo y consulta de saldo en sus cajeros sin costo a sus clientes.

Desde 2023 y hasta el cierre de 2025, los más de 11 mil 800 cajeros automáticos de la alianza suman más de 98.4 millones de transacciones, de las cuales 30% correspondieron a consultas de saldo y 70% a disposiciones de efectivo.

“Más de 28 millones de clientes de los ocho bancos participantes pueden utilizar ya esta red de cajeros automáticos, las veces que lo requieran, lo cual representa beneficios en costo, cercanía y, en general, acceso a una mayor cobertura geográfica conjunta en el país”, explicó Multired.

Desde su conformación en 2023, la alianza Multired ha fortalecido su presencia de forma paulatina: inició en enero de 2023 con más de 9 mil cajeros automáticos de HSBC México, Scotiabank, BanBajío, Inbursa, Banregio y Mifel y hoy cuenta con más de 11 mil 800 unidades, tras la adhesión de BanCoppel y Multiva, en el último trimestre del año pasado.

“Este crecimiento en la infraestructura disponible representa un mayor volumen de transacciones y de ahorros respecto a los observados al inicio de la alianza. De la misma forma, Multired complementa la creciente oferta y competencia de servicios financieros digitales de cada uno de los bancos participantes”, agregó.

Con esta alianza, que hoy es la red de colaboración más amplia en México, se busca avanzar en la inclusión financiera, al ofrecer a millones de clientes el acceso a servicios bancarios sin costo en sus cajeros automáticos ubicados en todo el territorio nacional, disponibles las 24 horas del día y los 365 días del año.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), al cierre de junio de 2025 había en el país 64 mil 369 cajeros automáticos, con un retiro promedio de 2 mil 537 pesos.

Ese año solo las operaciones de disposición de efectivo en todos los diferentes convenios existentes entre bancos representaron el 30% del total de las operaciones de retiros interbancarios en México.

