BanCoppel y Banco Multiva se integraron a la alianza Multired, ampliando la red de colaboración bancaria más grande del país para el uso compartido de cajeros automáticos sin costo para los clientes.

Con esta incorporación, la red alcanza más de 11 mil 800 cajeros automáticos distribuidos en todo México, disponibles para más de 28 millones de usuarios de las ocho instituciones participantes, en las cuales pueden realizar operaciones sin costo.

Los clientes de los bancos adheridos podrán realizar retiros de efectivo y consultas de saldo sin pagar comisión, lo que amplía la infraestructura bancaria disponible, reduce tiempos de traslado y costos, y fortalece la inclusión financiera en comunidades donde el acceso a servicios bancarios sigue siendo limitado.

Así, con la suma de los 2 mil 300 cajeros de Coppel y Multiva, Multired representa ya más del 18% del total nacional de 63 mil cajeros automáticos, según cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“Las ocho instituciones coincidimos en la relevancia de facilitar el acceso a los servicios bancarios a todos nuestros clientes de una manera más ágil, efectiva y sin ningún costo”, afirmó el director general de BanCoppel y de Servicios Financieros de Coppel, Carlos López Moctezuma.

Por su parte, la directora general de Banco Multiva, Tamara Caballero, subrayó que la alianza de cajeros automáticos Multired demuestra que las diferentes instituciones compartimos el compromiso de generar beneficios tangibles para nuestros clientes.

“Los más de 11 mil 800 cajeros están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, y reafirman nuestro compromiso de estar más cerca de ellos cuando más lo necesiten”, dijo.

La inclusión financiera es un elemento esencial para el desarrollo económico y social del país. De acuerdo con el Banco de México, el efectivo sigue siendo el principal medio de pago, representando más del 80% de las transacciones en compras menores a 500 pesos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024.

Con esta ampliación, Multired queda conformada por los bancos HSBC, BanCoppel, Scotiabank, Inbursa, BanBajío, Banregio, Multiva y Mifel.

