La empresa Coppel informó este domingo que una de las personas lesionadas en el incendio en la tienda del municipio de Las Choapas, Veracruz, falleció, y expresó sus condolencias a sus familiares.

“Con profundo dolor compartimos que una de las personas lesionadas ayer en nuestra tienda de Las Choapas, Veracruz, perdió la vida.

"Acompañamos y apoyamos a la familia de nuestra clienta en este momento tan doloroso, y enviamos nuestras más profundas condolencias a todos sus seres queridos”, indicó la empresa en su comunicado.

Precisó que siguen muy de cerca a todas las personas que resultaron lesionadas, así como a sus familias, para asegurar que reciban atención médica.

Agregó que trabajan “de la mano de las autoridades para determinar las causas del incidente”.

Un incendio registrado este sábado en una tienda Coppel del municipio de Las Choapas dejó un saldo de una persona muerta y cuatro más heridas.

Hasta este domingo continuaban los trabajos para esclarecer las causas del incendio.

afcl/LL