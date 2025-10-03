A tres años de que Alejandrina Salcedo Cisneros fue nombrada por la junta de gobierno del Banco de México (Banxico) como directora general de Estudios Económicos, presentó su renuncia.

Fue la primera mujer en ocupar el puesto de economista en jefe del Banco Central, posición que ocupaba desde octubre de 2022; antes fue la directora de Análisis sobre Precios, Economía Regional e Información en Banxico.

Con ello, queda un puesto más sin ocupar en la dirección general de Estudios Económicos, pues tampoco se ha designado a nadie en el lugar que dejó Gabriel Cuadra, quien ahora es subgobernador.

¿Quién es Alejandrina Salcedo Cisneros?

Alejandrina Salcedo Cisneros (12/06/25) Foto: Captura de video

Es una economista egresada del ITAM con maestría y doctorado en Economía por la Universidad de Stanford en donde fue asistente de investigación.

Trabajó en el Banco Mundial como consultora, y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue la primera mujer titular de la Unidad de Planeación Económica.

Después en 2018, regresó al Banco de México para desempeñarse como Directora de Análisis sobre Precios, Economía Regional e Información y posteriormente como la economista en jefe.

Su investigación se ha centrado en los temas de desarrollo, incluyendo la migración y la educación.

Ingresó Banxico en el 2000 como investigadora económica y en el año 2012 llegó al cargo de Gerente de investigación del sector real.

En 2015 fue directora de medición económica y en 2018 pidió licencia para integrarse al sector público como titular de la Unidad de Planeación Económica de Hacienda Pública.

