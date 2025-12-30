En un entorno económico donde la eficiencia, la agilidad y la solidez financiera son determinantes para el crecimiento, las empresas mexicanas buscan aliados que comprendan sus necesidades reales. En ese punto, BanCoppel Empresas ha reforzado su presencia como una institución confiable, moderna y con un portafolio integral diseñado para mejorar la operación y competitividad de los negocios del país.

La institución ha evolucionado en los últimos años para convertirse en un socio estratégico que acompaña a las empresas con operaciones nacionales e internacionales. Su enfoque es claro: ofrecer soluciones completas que optimicen los recursos y garanticen una gestión financiera más eficiente.

Solidez que respalda al sector empresarial

En un mercado donde la estabilidad es clave, BanCoppel Empresas destaca por su solidez operativa. Tan solo en 2024, logró una colocación superior a los 50 mil millones de pesos, cifra que refleja su capacidad para financiar proyectos productivos, impulsar nuevas inversiones y respaldar la actividad económica en sectores diversos.

Esa fortaleza se traduce en confianza para los negocios que requieren financiamiento, herramientas de flujo o productos que garanticen continuidad operativa aún en momentos de volatilidad. Para muchas empresas, ese respaldo resulta determinante al momento de elegir a su institución financiera.

Una banca cercana y enfocada en el servicio

Además de su fortaleza financiera, BanCoppel Empresas ha consolidado un modelo de atención centrado en la cercanía. La institución cuenta con una extensa red de sucursales y ejecutivos especializados que ofrecen acompañamiento personalizado, un atributo diferenciador frente a instituciones que han migrado casi por completo a esquemas digitales.

El objetivo es claro: que cada empresa encuentre un servicio humano, accesible y alineado con su etapa de crecimiento. Esta visión convierte a BanCoppel Empresas en un aliado tangible para quienes buscan atención ágil, directa y profesional.

Foto: iStock

Portafolio integral para cada necesidad empresarial

Uno de los ejes de la estrategia actual es posicionar el portafolio integral de BanCoppel Empresas, diseñado para atender áreas clave como liquidez, inversión, pagos, comercio exterior y protección.

Soluciones de crédito para impulsar crecimiento

La institución ofrece alternativas flexibles para obtener capital de trabajo, financiar maquinaria, adquirir equipo o enfrentar necesidades operativas inmediatas. Entre sus principales productos destacan:

● Crédito Simple

● Crédito Cuenta Corriente

Estas opciones se adaptan al tamaño y ritmo de cada negocio, permitiendo administrar mejor sus compromisos y metas de crecimiento.

Foto: iStock

Factoraje: flujo inmediato y eficiencia financiera

El factoraje se ha convertido en una herramienta esencial para proveedores y empresas que buscan liquidez sin esperar plazos prolongados de pago. Entre sus beneficios se encuentran:

● Obtención ágil de capital de trabajo

● Flujo constante de recursos

● Pagos oportunos

● Mayor orden administrativo

Esta solución fortalece la operación, mejora la planificación y permite a las empresas mantener su actividad sin interrupciones.

Cuenta de Inversión Empresarial: rentabilidad sin restricciones

Para compañías que requieren proteger y rentabilizar su liquidez, BanCoppel Empresas ofrece una Cuenta de Inversión Empresarial que destaca por su flexibilidad:

● Sin horarios ni plazos forzosos

● Sin costo de contratación

● Rendimientos competitivos sobre saldos promedio

● Disponibilidad 24/7 de los recursos

● Administración digital a través de EmpresaNet

Es una herramienta que permite conservar valor frente a la inflación y aprovechar excedentes sin perder liquidez.

Comercio exterior, seguros y soluciones de pago

La oferta se complementa con herramientas diseñadas para empresas que requieren soporte en operaciones internacionales, protección ante riesgos y sistemas de pago eficientes. Esto permite crear un ecosistema financiero completo, alineado con las exigencias del mercado actual.

Una banca moderna con visión estratégica

El reto para BanCoppel Empresas es posicionarse en un mercado históricamente dominado por instituciones con mayor trayectoria corporativa. Sin embargo, su propuesta integral, basada en solidez, cercanía, flexibilidad y un portafolio robusto, la coloca como una alternativa competitiva para compañías que buscan una banca empresarial moderna y enfocada en resultados.

Para 2026, la institución reforzará su presencia en medios, contenidos especializados y estrategias de comunicación que permitan mostrar su papel como aliado esencial para el crecimiento del sector productivo mexicano.

BanCoppel Empresas avanza con una visión clara: ser la institución financiera que acompañe, impulse y fortalezca a las empresas que mueven la economía del país.

Para mayor información: Consulta CAT, GAT, términos, condiciones y comisiones de los productos en bancoppel.com/empresas. O comunicate al siguiente teléfono: CATE 800 849 6187