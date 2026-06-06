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Medios locales reportaron el incendio de embarcaciones en el sector de la rada del puerto de Manta, en Ecuador, que dejó dos heridos,
El medio El Universo indicó que el cuerpo de bomberos de la localidad se activó tras conocerse la novedad.
De forma preliminar se conoce que al menos tres embarcaciones resultaron afectadas. También personal de la Policía Nacional llegó al sitio para atender la emergencia.
Testigos indicaron que el incendio se habría iniciado en un buque pasadas las 11:45. El barco permanecía en el mar a la altura de la zona conocida como La Poza, indicó El Universo.
Un reporte oficial de la Secretaría de Gestión de Riesgos señaló que al momento se “ejecutan maniobras de contención para controlar la emergencia”, mientras la condición de los lesionados “continúa en evaluación”, al igual que el número de embarcaciones afectadas, agregó.
Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial sobre las causas del incendio.
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mcc
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