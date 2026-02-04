El sector de autotransporte enfrenta una serie de problemas que impactan su operación, como la inseguridad, el lento ritmo de la economía, las vacantes de conductores no cubiertas y la caída en el movimiento de mercancía por los aranceles estadounidenses, dijo el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Miguel Ángel Martínez Millán.

Los bloqueos fueron otro punto que afectó seriamente a los autotransportistas, porque el año pasado se llegó a una cifra récord de cierres carreteros. Lo que causó pérdidas económicas que no se pueden calcular, pero también afectó a la población que circula en carreteras. Consideró que el problema está en que ahora se usa cualquier justificación para cerrar vialidades.

Comentó que la industria del autotransporte trae, desde hace tiempo, un rezago de 90 mil vacantes de conductores que no se pueden cubrir.

Lee también Crece reacondicionamiento de camiones ante desafíos del autotransporte de carga

Está también el impacto de los aranceles que impuso Estados Unidos a productos mexicanos del acero, aluminio y automotriz, entre otros, que provocó una disminución en el volumen de mercancía que se mueve.

Solamente por esta situación se contrajeron en 25% los ingresos de los transportistas, una baja en la facturación que se observó el año pasado. “El problema es que en este primer mes la tendencia no es diferente”.

“No nos escapamos nadie"

En conferencia de prensa, el líder del autotransporte de carga dijo “esperamos que ya hayamos tocado fondo, que la situación no sea lineal”.

Lee también Bloqueos carreteros frenan inversiones del autotransporte; crimen organizado y regulación elevan la incertidumbre

Martínez Millán resumió la situación de la siguiente manera: “La situación económica no es menor, los resultados de las empresas (de autotransporte) entre 2024 y 2025 fue de menos 25%”.

Agregó: “No nos escapamos nadie, lo sumas con los robos y el costo de las unidades nuevas, (la importación de unidades) usadas, falta de operadores y la tasa impositiva que tenemos que cumplir, es un escenario que no es de la Canacar, es de la industria”.

A dichos factores se les sumará la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), porque en este año los gobiernos de los tres países se sentarán a dialogar sobre el cumplimiento del tratado y, añadió: “no sabemos cómo termine esa situación”.

Lee también Senadora del PVEM busca prohibir circulación de remolques y camiones con más de 20 años de antigüedad; señala riesgos

Sobre la inseguridad, explicó que “es un tema coyuntural, en donde levantamos la voz, pero no está en nosotros vigilar y cuidar las carreteras… se avanzó” con una reducción de 21% de los casos en 2025 con respecto a 2024.

Sin embargo, dijo que “el autotransporte somos víctimas de la delincuencia y somos una cifra, hoy sufrimos más violencia y no nos tiene felices”.

Comentó que otro de los puntos que les preocupan es la antigüedad de la flota vehicular que llega a dos décadas, por lo que la Canacar trabajó por desarrollar esquemas de financiamiento a fin de reducir la edad de los camiones que circulan por el país.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc