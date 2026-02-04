Más Información

EU anuncia Plan de Acción con México sobre minerales críticos; desarrollarán políticas y mecanismos comerciales coordinados

Estados Unidos ataca objetivos del Estado Islámico en Siria; destruye centro de comunicaciones y depósitos de armas

México tiene un contrato abierto para el envío de crudo a Cuba: Pemex; ventas ascienden a 496 mdd en 2025

AMLO llevó a México a retroceso democrático: Human Rights Watch; acusa que CNDH no realizó escrutinio sólido sobre su gobierno

Sugiere Brugada un acuerdo con los medios de comunicación; pide "bajarle a la nota roja" porque elevan la percepción de inseguridad

Secretaría del Trabajo detalla iniciativa para disminuir jornada laboral a 40 horas; participa en reunión plenaria de Morena

Ahora Layda Sansores desata crisis política hasta en Morena

Caso Epstein: Sheinbaum reacciona sobre supuestos mexicanos mencionados; participaremos en investigación de EU si se solicita

Quitan gasto a búsqueda de personas y apoyo a menores

Anticorrupción sin titular, señala expresidenta Vania Pérez; comisionada está acusada por abuso de funciones y desvío de recursos, sostiene

“El Mundial, reto único para el que estamos listos”, afirma Pablo Vázquez, titular de Seguridad en CDMX

Trabajadores del Metro CDMX marchan al Zócalo este miércoles; conoce la ruta y sus demandas

El sector de autotransporte enfrenta una serie de problemas que impactan su operación, como la , el lento ritmo de la economía, las vacantes de conductores no cubiertas y la caída en el movimiento de mercancía por los estadounidenses, dijo el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Miguel Ángel Martínez Millán.

Los bloqueos fueron otro punto que afectó seriamente a los autotransportistas, porque el año pasado se llegó a una cifra récord de cierres carreteros. Lo que causó que no se pueden calcular, pero también afectó a la población que circula en carreteras. Consideró que el problema está en que ahora se usa cualquier justificación para cerrar vialidades.

Comentó que la trae, desde hace tiempo, un rezago de 90 mil vacantes de conductores que no se pueden cubrir.

Está también el impacto de los aranceles que impuso a productos mexicanos del acero, aluminio y automotriz, entre otros, que provocó una disminución en el volumen de mercancía que se mueve.

Solamente por esta situación se contrajeron en 25% los ingresos de los , una baja en la facturación que se observó el año pasado. “El problema es que en este primer mes la tendencia no es diferente”.

“No nos escapamos nadie"

En conferencia de prensa, el líder del dijo “esperamos que ya hayamos tocado fondo, que la situación no sea lineal”.

Martínez Millán resumió la situación de la siguiente manera: “La situación económica no es menor, los resultados de las empresas (de autotransporte) entre 2024 y 2025 fue de menos 25%”.

Agregó: “No nos escapamos nadie, lo sumas con los robos y el costo de las unidades nuevas, (la importación de unidades) usadas, falta de operadores y la tasa impositiva que tenemos que cumplir, es un escenario que no es de la Canacar, es de la ”.

A dichos factores se les sumará la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (), porque en este año los gobiernos de los tres países se sentarán a dialogar sobre el cumplimiento del tratado y, añadió: “no sabemos cómo termine esa situación”.

Sobre la inseguridad, explicó que “es un tema coyuntural, en donde levantamos la voz, pero no está en nosotros vigilar y cuidar las … se avanzó” con una reducción de 21% de los casos en 2025 con respecto a 2024.

Sin embargo, dijo que “el autotransporte somos de la delincuencia y somos una cifra, hoy sufrimos más violencia y no nos tiene felices”.

Comentó que otro de los puntos que les preocupan es la antigüedad de la que llega a dos décadas, por lo que la Canacar trabajó por desarrollar esquemas de financiamiento a fin de reducir la edad de los camiones que circulan por el país.

