Toluca, Méx.— Transportistas anunciaron un paro total del servicio en la capital del Estado de México para este 1 de septiembre, participarán más de mil 800 unidades de 30 empresas.

Indicaron que el servicio de transporte se suspenderá desde las 4:30 horas, se bloquearán accesos principales y el motivo es presionar al gobierno del Estado de México para que autorice un alza en la tarifa.

La posición de los concesionarios es aumentar cuando menos cuatro pesos, pasando de una tarifa mínima de 12 pesos a 16 pesos, advirtiendo que de no haber respuesta ni diálogo el paro se repetirá cada lunes.

Serán 16 accesos principales los que tendrán bloqueo: Tollocan y Pilares, crucero de Tres Caminos, entrada a San Cristóbal (tacos Buenavista), López Portillo y Alfredo del Mazo, Adolfo López Mateos (a la altura de Sierra Morelos y Torres Chicas), Ciudad Universitaria (C.U), Vicente Guerrero, Tollocan y Vicente Guerrero, Tollocan y Colón, Torres y Jesús Carranza, Pino Suárez y Tollocan, Torres y Pino Suárez, Torres y Díaz Mirón, Tollocan y Tablajeros, La Maquinita (en Isidro Fabela), así como el primer cuadro de Toluca.

Algunas organizaciones de transportistas se deslindaron ayer por la noche de dicha convocatoria, y afirmaron que sus unidades operarían de forma habitual.

Ernesto Alberto Gómez Rodríguez, representante de transportistas en el Valle de Toluca, señaló a EL UNIVERSAL Estado de México que hasta la tarde de este domingo ninguna autoridad del gobierno estatal los había buscado para tratar de contener el paro.

“Hay mucho transporte irregular, muchos prestan servicio en carros particulares y eso nos afecta mucho y la autoridad no hace ningún tipo de acción. La cuestión del transporte no es pareja, estamos esperando que nos den el bono de chatarrización, pero nos han dicho que lo darán a Valle de Chalco, porque ellos son los más necesitados, pero al Valle de Toluca no ayudan en nada para que podamos mejorar el parque vehicular. Iniciaremos el paro a las 4:30 de la mañana y no lo concluiremos hasta que nos reciba la autoridad”, subrayó.

Anticipó que algunas empresas transportistas que participarán en el paro serán: Temoayenses, Flecha de Oro, Cultural, Tollocan, TEO, AUT, entre otros, mientras que otras líneas, como Xinantecátl S. A. de C. V., anunciaron que pese a compartir la necesidad de mejoras al sector, no se sumarán a los bloqueos, por lo que prestarán sus servicios con normalidad, “a pesar de que compartimos que es necesario realizar una revisión de las condiciones económicas del sector, no comulgamos con ese tipo de ejercicios que no abonan a la sana convivencia”, sostuvo la empresa en sus redes sociales.

El delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo en la entidad, Odilón López Nava, explicó que no sólo es la solicitud de incremento en el costo del pasaje lo que se pide, sino también la necesidad de tener reuniones y mesas de trabajo con la Secretaría de Movilidad para resolver las problemáticas del sector, como la permisividad del transporte irregular.

Consideró que este paro es un acto desesperado del transportista del Valle de Toluca para ser atendido, respetado y apoyado por parte de la autoridad, de exigir que se acabe con el transporte irregular y que se tenga piso parejo para todo el transporte en el Estado de México.