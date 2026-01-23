El dueño de un negocio vecino a la toma clandestina localizada el viernes 16 de enero, en Azcapotzalco, reportó pérdidas monetarias de aproximadamente 10 mil pesos debido a que no ha podido reabrir su vulcanizadora desde ese día.

A una semana de que se asegurara la toma de turbosina de avenida Tezozomoc, en la colonia San Antonio, el locatario de la accesoria en la misma banqueta, quien pidió ocultar su identidad, ha acudido a vigilar su negocio todos los días, aseguró.

"Lo que busco es sacar por lo menos la herramienta, ya la pongo aquí en la banqueta y busco donde trabajar, porque sin herramienta sin lo que tengo adentro ¿Cómo voy a trabajar?".

Reportó que ha estado sobreviviendo estos siete días que no ha abierto a través del apoyo de su esposa.

Sin embargo, dijo estar preocupado debido a que uno de sus hijos volverá a la escuela la primer semana de febrero, lo cual implica gastos.

"Vengo a ver si viene alguna autoridad y me dan oportunidad de abrir y sacar mis cosas, lo malo es que mi negocio está en el mismo inmueble que el local donde estaban sacando el combustible", mencionó.

Algunos locatarios señalan que aún persiste el aroma a combustible. (Foto: Fabián Evaristo/ EL UNIVERSAL)

El vulcanizador aseguro que no vio nada extraño en la accesoria contigua.

"Ese día yo estaba adentro reparando una llanta cuando llegaron, no sé de qué autoridad y ya me dijeron que si podían hablar conmigo".

Además de las afectaciones económicas, el locatario dijo tener trabajo por entregar dentro de su negocio.

"Un cliente me dejó su llanta, iba venir por ella y así, ahorita ¿cómo se la doy?".

En el lugar, otros locatarios confirmaron la presencia del olor a combustible.

"Y hay ratos en el día en que se percibe más, en la mañana sobre todo, huele mucho", mencionó el trabajador de un negocio de embobinados.

Los trabajadores aseguraron que autoridades de Protección Civil de la Ciudad de México les informaron que podían trabajar con normalidad.

Un día después de que se descubrió la toma clandestina, personal de la Fiscalía General de la República custodiaba el lugar.

Actualmente hay una camioneta de la Guardia Nacional con al menos cinco elementos vigilando.

El predio se encuentra cerrado y con cintas de precaución de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

