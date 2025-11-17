Más Información

A través de un video difundido en redes sociales, el director jurídico nacional de la , Álvaro Martínez, anunció el paro nacional de transportistas en todo el país para exigir mayor seguridad en las carreteras el próximo 24 de noviembre.

El director hizo una invitación a los transportistas y personas en general a no salir a carretera por las movilizaciones.

Martínez destacó que los índices de y problemas en la vialidades han ido a la alza y que el gobierno no ha resuelto las problemáticas.

Invitó a la población en general a unirse para denunciar los peligros que hay al realizar un viaje por carretera en el país.

La protesta también de solidariza con el movimiento campesino ante los bajos precios de compra de sus productos, para exigir que el gobierno garantice una respuesta a sus necesidades.

