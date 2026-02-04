HSBC México informó la designación de José Antonio Meade Kuribreña como presidente de su Consejo de Administración, cargo que asumió con efectos a partir del 3 de febrero de 2026.

Meade forma parte del Consejo de Administración de HSBC México desde 2019, cuando fue designado consejero.

“HSBC México informa al público inversionista que José Antonio Meade Kuribeña ha sido nombrado Presidente del Consejo de Administración de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC efectivo a partir del 3 de febrero 2026”, dijo la institución financiera en un breve comunicado en la Bolsa Mexicana de Valores.

Lee también Tres de cada 10 empresas en México esperan impactos por incertidumbre arancelaria, revela encuesta de HSBC

Con este nombramiento, Meade encabezará el órgano responsable de la supervisión estratégica y del gobierno corporativo de la institución financiera en el país.

En su trayectoria en el sector público, Meade se desempeñó como secretario de Hacienda y Crédito Público y como secretario de Relaciones Exteriores durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Previamente, ocupó otros cargos vinculados con la política económica y financiera del país.

Asimismo, fue candidato a la Presidencia de la República en 2018 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la misma contienda en la que participó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el panista Ricardo Anaya.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv