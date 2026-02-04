Más Información

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

Diputados también cuentan con salón de belleza, pero sin cargo al erario; opera desde 2014

Diputados también cuentan con salón de belleza, pero sin cargo al erario; opera desde 2014

OPS emite alerta por sarampión en América; México concentra la mayor cantidad de casos

OPS emite alerta por sarampión en América; México concentra la mayor cantidad de casos

“Si no hay solución, se para la conducción” Trabajadores del Metro marchan al Zócalo de CDMX; exigen recursos para mantenimiento

“Si no hay solución, se para la conducción” Trabajadores del Metro marchan al Zócalo de CDMX; exigen recursos para mantenimiento

Clara Brugada niega que haya sugerido pacto de silencio a medios; rechaza censura

Clara Brugada niega que haya sugerido pacto de silencio a medios; rechaza censura

Diputado de MC baleado, Sergio Torres Félix, se encuentra intubado y en coma inducido: Rubén Rocha Moya; su recuperación es lenta, dice

Diputado de MC baleado, Sergio Torres Félix, se encuentra intubado y en coma inducido: Rubén Rocha Moya; su recuperación es lenta, dice

informó la designación de José Antonio Meade Kuribreña como presidente de su Consejo de Administración, cargo que asumió con efectos a partir del 3 de febrero de 2026.

Meade forma parte del desde 2019, cuando fue designado consejero.

“HSBC México informa al público inversionista que José Antonio Meade Kuribeña ha sido nombrado Presidente del Consejo de Administración de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC efectivo a partir del 3 de febrero 2026”, dijo la institución financiera en un breve comunicado en la Bolsa Mexicana de Valores.

Lee también

Con este nombramiento, Meade encabezará el órgano responsable de la supervisión estratégica y del gobierno corporativo de la institución financiera en el país.

En su trayectoria en el sector público, Meade se desempeñó como secretario de Hacienda y Crédito Público y como secretario de Relaciones Exteriores durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Previamente, ocupó otros cargos vinculados con la política económica y financiera del país.

Asimismo, fue candidato a la Presidencia de la República en 2018 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la misma contienda en la que participó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el panista Ricardo Anaya.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]