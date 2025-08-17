El regreso a clases pega fuerte en la cartera de las familias mexicanas y también en el uso de las tarjetas de crédito. HSBC México reportó que en esta temporada el ticket promedio con tarjeta crece 30%, lo que refleja el peso de los gastos escolares previos al inicio del ciclo.

De acuerdo con el banco, 42% de las compras con tarjeta se destinan a colegiaturas, 21% a uniformes y calzado, 17% a útiles escolares, 12% a tecnología y 8% a mochilas y accesorios.

“El regreso a clases es uno de los picos más importantes del año en el uso de tarjeta de crédito, junto con los gastos navideños y el Buen Fin. Es importante prepararse y planear ese gasto anual y consumir de manera responsable para evitar acumular deudas por artículos no prioritarios”, dijo el director de medios de pago y créditos sin garantía de HSBC México, Santiago Gil.

La institución financiera advirtió que dejar las compras para última hora puede desbalancear las finanzas y recomendó reutilizar libros, uniformes o mochilas en buen estado, hacer una lista de lo que realmente se necesita y respetar el presupuesto.

HSBC también sugirió aprovechar promociones y comparar precios, además de usar meses sin intereses únicamente para artículos duraderos, como equipos tecnológicos.

En el caso de clientes con tarjetas premier, recomendó revisar si cuentan con seguros que protejan dispositivos como laptops o teléfonos, o contratar coberturas adicionales a bajo costo.

El banco resaltó que el regreso a clases se suma a los picos de gasto de fin de año y el Buen Fin, por lo que la planeación es clave para evitar que el ciclo escolar arranque con deudas innecesarias.

