Más Información

Reportan presencia de cárteles mexicanos en Ucrania; narcos se enlistan para perfeccionar manejo de drones

Reportan presencia de cárteles mexicanos en Ucrania; narcos se enlistan para perfeccionar manejo de drones

EU, interesado en unidades de Taruk, primer autobús eléctrico, revela Ebrard; solicita a México 20 mil unidades

EU, interesado en unidades de Taruk, primer autobús eléctrico, revela Ebrard; solicita a México 20 mil unidades

"Es libre de hacer lo que quiera"; Luisa María Alcalde explota por críticas a Gutiérrez Müller por posible mudanza a Madrid

"Es libre de hacer lo que quiera"; Luisa María Alcalde explota por críticas a Gutiérrez Müller por posible mudanza a Madrid

Ingresan al penal de Barrientos a "Lord Pádel" y tres más; investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado

Ingresan al penal de Barrientos a "Lord Pádel" y tres más; investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado

Supernova Strikers: Horario y canales para ver EN VIVO el evento de boxeo de creadores de contenido; HOY, domingo 17 de agosto

Supernova Strikers: Horario y canales para ver EN VIVO el evento de boxeo de creadores de contenido; HOY, domingo 17 de agosto

Sheinbaum inaugura Unidad de Medicina en Ecatepec; afirma que pobreza está en su nivel más bajo en 40 años

Sheinbaum inaugura Unidad de Medicina en Ecatepec; afirma que pobreza está en su nivel más bajo en 40 años

El pega fuerte en la cartera de las familias mexicanas y también en el uso de las . HSBC México reportó que en esta temporada el ticket promedio con tarjeta crece 30%, lo que refleja el peso de los gastos escolares previos al inicio del ciclo.

De acuerdo con el banco, 42% de las compras con tarjeta se destinan a , 21% a uniformes y calzado, 17% a útiles escolares, 12% a tecnología y 8% a mochilas y accesorios.

“El regreso a clases es uno de los picos más importantes del año en el uso de tarjeta de crédito, junto con los gastos navideños y el . Es importante prepararse y planear ese gasto anual y consumir de manera responsable para evitar acumular deudas por artículos no prioritarios”, dijo el director de medios de pago y créditos sin garantía de , Santiago Gil.

Lee también

La institución financiera advirtió que dejar las compras para última hora puede desbalancear las finanzas y recomendó reutilizar libros, uniformes o mochilas en buen estado, hacer una lista de lo que realmente se necesita y respetar el .

HSBC también sugirió aprovechar promociones y comparar , además de usar meses sin intereses únicamente para artículos duraderos, como equipos tecnológicos.

En el caso de clientes con tarjetas premier, recomendó revisar si cuentan con seguros que protejan dispositivos como o , o contratar coberturas adicionales a bajo costo.

El banco resaltó que el regreso a clases se suma a los picos de gasto de fin de año y el Buen Fin, por lo que la planeación es clave para evitar que el arranque con deudas innecesarias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mgm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses