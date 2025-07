El presidente priista, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que, “aparte de cínicos y corruptos, en Morena no saben gobernar”, ya que, a diferencia de los gobiernos del PRI, que arrojaron resultados positivos en materia económica, en los casi siete años que lleva la 4T en el poder, México no solo no ha crecido en su economía, sino que se han perdido empleos y la inversión extranjera directa (IED) va a la baja.

En un comunicado, aseguró que, contrario a lo que se pretende hacer creer, sí hay oposición, y sostuvo que el PRI es un firme y claro opositor. “Eso es muy importante que los ciudadanos lo sepan”, dijo.

Al contrastar los resultados del gobierno de Enrique Peña Nieto con los de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, el dirigente nacional del tricolor expuso que con Morena no hay un solo resultado.

Destacó que “comparando cualquier resultado de un sexenio priista, a pesar de los errores que tuvimos, somos mejores gobiernos que los que hoy tiene Morena en el país”.

Indicó que, en contraste con Morena, el PRI genera certeza y certidumbre, lo cual redunda en confianza de los inversionistas y, con ello, en el crecimiento económico, de ahí que en el último gobierno priista México registro más del doble de inversión extranjera directa de la que ha llegado con los gobiernos morenistas.

“Donde confían en el gobierno, donde hay certeza y certidumbre, que eso es lo que ha quitado Morena con esa locura de reforma y luego farsa de elección judicial, eso genera incertidumbre”, argumentó.

Con Morena, agregó, no hay credibilidad, no hay respeto al estado de derecho, y no solo no está llegando inversión, se está retirando. “Por eso llevan empresas a las mañaneras, para generar esa percepción de que no se está yendo de México”, subrayó.

El presidente del PRI recalcó que las empresas no están invirtiendo en nuevos proyectos. “Quién va a invertir en este país con el tema judicial, un Poder Judicial que hará lo que el Poder Ejecutivo le dice. Eso genera incertidumbre”, enfatizó.

Recordó que durante la gestión de Peña Nieto el Producto Interno Bruto (PIB) de México creció en 2.3 por ciento, en tanto que con Morena “no llegamos ni al 1 por ciento”.

Además, subrayó que en el último gobierno priista se generaron 4.5 millones de empleos, mientras que con Morena se han perdido cientos de miles, no solo por el Covid, sino por la falta de certeza y certidumbre.

Por otra parte, indicó que, en materia de deuda pública, el gobierno de Enrique Peña Nieto la dejó en 10.5 billones de dólares. Hoy, añadió, se ha duplicado, y está en cerca de 20 billones de dólares.

Finalmente, advirtió que para que la economía recupere su crecimiento, el sector más importante que se debe impulsar es la generación de empleo, además de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas.

