En el marco de la revisión del T-MEC, Canadá ha apostado por expandirse en el mercado de México, por lo que una misión comercial canadiense alista una visita a nuestro país, del 15 al 20 de febrero.

La embajada de Canadá en México indicó que "ante un panorama económico mundial cambiante", ese país "está tomando medidas para diversificar y fortalecer sus relaciones comerciales internacionales con el fin de garantizar el progreso de los trabajadores y las empresas canadienses".

La embajada canadiense señaló que Dominic LeBlanc, presidente del Consejo Privado del rey para Canadá y ministro responsable del Comercio entre Canadá y Estados Unidos, Asuntos Intergubernamentales, Comercio Interior y Economía Única Canadiense, encabezará esta misión comercial.

"Con más de 240 organizaciones y más de 370 delegados, esta misión comercial del Equipo Canadá refleja el gran interés de las empresas canadienses por expandirse en el mercado mexicano y subraya la profundidad de la larga relación económica y amistad entre Canadá y México", destacó.

Además, esta misión reunirá a una delegación diversa de empresas canadienses, asociaciones industriales y socios de todo el país para fortalecer los lazos comerciales con México y explorar nuevas oportunidades en un mercado dinámico y diverso.

La misión se centrará en áreas como la fabricación avanzada; la agricultura, los alimentos procesados y la tecnología agrícola; las tecnologías limpias y la energía limpia; las industrias creativas; así como las tecnologías de la información y de la comunicación.

“La sólida y duradera alianza entre Canadá y México es fundamental para la fortaleza de la economía de América del Norte".

"Esta misión comercial se basará en esa fortaleza para profundizar nuestra colaboración en sectores clave y demostrar lo que sabemos que es cierto: Canadá tiene lo que el mundo necesita. Juntos, haremos de América del Norte la región económica más competitiva, resiliente y próspera del mundo”, dijo LeBlanc.

