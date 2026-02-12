Senadores republicanos del Comité de Finanzas expresaron este jueves su apoyo al T-MEC, el acuerdo comercial que une a Estados Unidos, México y Canadá, frente a las dudas expresadas por el presidente Donald Trump, señala el portal Politico.

Durante una audiencia del comité sobre el T-MEC, Mike Crapo, senador republicano por Idaho, subrayó que “México y Canadá son dos de nuestros socios comerciales más importantes”, indicó Politico. “Esta relación trilateral no debe darse por sentada”, añadió.

“En mi humilde opinión, el T-MEC ha sido el acuerdo comercial más importante y exitoso de mi vida”, afirmó el senador por Kansas Roger Marshall.

Las declaraciones se producen luego de que, en distintos momentos, Trump hablara de la posibilidad de que Estados Unidos se salga del T-MEC, o firme acuerdos bilaterales separados con México y Canadá. Incluso llamó “irrelevante” que Estados Unidos permanezca o no en el acuerdo, que este año debe ser revisado.

El miércoles, el medio Bloomberg señaló que Trump estaba considerando en privado la posibilidad de retirarse del T-MEC.

Pero en la audiencia de este jueves, Crapo subrayó que en el período de comentarios públicos y una serie de audiencias realizadas por la administración quedó claro que hay un amplio apoyo por parte de grupos empresariales y agrícolas a la continuación del T-MEC, que firmó Trump en su primera administración y sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“Muchos de esos comentarios públicos y testimonios transmitieron la singular importancia de la certidumbre empresarial, que se logra mejor con la conclusión oportuna de la revisión y la prórroga del acuerdo”, señaló Crapo.

El senador por Montana Steve Daines cuestionó al expresidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Kevin Brady, uno de los testigos de la audiencia, sobre los costes que supondría que Trump se negara a renovar el T-MEC.

“Creo que la incertidumbre no podría llegar en peor momento”, afirmó Brady, quien copreside una coalición empresarial trinacional a favor del T-MEC. “Creo que reduciría el valor económico de ese acuerdo, sin duda para Estados Unidos. En este momento, este acuerdo está funcionando para Estados Unidos, México y Canadá, porque incentiva la inversión a largo plazo en América del Norte. Eso es lo que está impulsando el empleo y, sin duda, la competitividad”, añadió, según Politico.

Exportaciones a México y Canadá sostienen al campo estadounidense

Ted Vander Schaaf, líder de la Asociación Lechera del Noroeste, aludió al impacto que una eventual retirada de Estados Unidos del T-MEC tendría en el sector agrícola estadounidense, que depende en gran medida de las exportaciones a sus dos vecinos norteamericanos.

“Sería devastador para nuestras comunidades rurales”, afirmó, aunque dijo que hay muchas mejoras que le gustaría ver en la parte del acuerdo relacionada con los productos lácteos, tanto con Canadá como con México.

México y Canadá son mercados fundamentales para los productos lácteos estadounidenses: en 2024, compraron 3 mil 600 millones de dólares en productos lácteos estadounidenses, un 44% del valor total de las exportaciones lácteas estadounidenses.

La mayoría de los demócratas del panel también manifestaron su apoyo a la continuación del acuerdo.

El senador demócrata Ron Wyden acusó a Trump de comportarse como un bully con Canadá y México, a través de sus amenazas arancelarias.

“Si Donald Trump quiere gritarle a alguien por no hacer su trabajo en el T-MEC, mi opinión es que debería mirarse al espejo”, dijo Wyden. “El T-MEC ha supuesto beneficios reales para los estadounidenses”.

