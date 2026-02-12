Las autoridades japonesas incautaron un barco pesquero chino y arrestaron a su capitán, informó el viernes la agencia pesquera de Tokio, una medida que probablemente intensifique aún más las tensiones con Beijing.

Lee también Asociación de Transporte Aéreo pide no elevar el cobro de combustible a las aerolíneas; propone mantener esquema de descuentos

"Se ordenó al capitán de la embarcación que se detuviera para una inspección por parte de un inspector de pesca, pero la embarcación no acató la orden y huyó. En consecuencia, el capitán fue arrestado", dijo la autoridad en un comunicado.

El incidente ocurrió el jueves dentro de la zona económica exclusiva de Japón, frente a la prefectura de Nagasaki, según la nota.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. cc/bmc

Más Información