Activan Fase 1 de contingencia ambiental; aplican doble "Hoy No Circula"

Javier Duarte se aleja de su libertad; juez le dicta prisión preventiva a exgobernador de Veracruz

"La instrucción es que no salga de la cárcel": Javier Duarte; acusa "tintes políticos" en su nuevo proceso penal

Realizan mega aseguramiento de pipas y autos de huachicol en Minatitlán, Veracruz; hallan más de 82 mil litros de hidrocarburo

Designan a Rosaura Martínez Ruíz nueva integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; es hija de la secretaria de Ciencias

Defensa y Marina asisten a “Conferencia de jefes de Defensa del Hemisferio Occidental”; ratifican compromiso con seguridad regional

SRE: Aún quedan más de mil 500 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba; destaca llegada de dos buques a la isla

Cooperativa La Cruz Azul confirma recuperación de planta en Tula, Hidalgo; anuncia inicio de nueva etapa

Captan en video a regidora de Ocotlán cargando y manoteando a mono araña; Profepa presenta denuncia penal por posesión ilegal

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Estudiante de secundaria apuñalado en Tláhuac presenta dos perforaciones pulmonares; exigen acusar al agresor por intento de homicidio

Familias buscadoras buscan visibilizar desapariciones en Copa Mundial de Futbol de 2026; convocan a protesta pacífica

Las autoridades japonesas incautaron un barco pesquero chino y arrestaron a su capitán, informó el viernes la agencia pesquera de Tokio, una medida que probablemente intensifique aún más las tensiones con Beijing.

"Se ordenó al capitán de la embarcación que se detuviera para una inspección por parte de un inspector de pesca, pero la embarcación no acató la orden y huyó. En consecuencia, el capitán fue arrestado", dijo la autoridad en un comunicado.

El incidente ocurrió el jueves dentro de la zona económica exclusiva de Japón, frente a la prefectura de Nagasaki, según la nota.

