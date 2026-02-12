Más Información
Las autoridades japonesas incautaron un barco pesquero chino y arrestaron a su capitán, informó el viernes la agencia pesquera de Tokio, una medida que probablemente intensifique aún más las tensiones con Beijing.
"Se ordenó al capitán de la embarcación que se detuviera para una inspección por parte de un inspector de pesca, pero la embarcación no acató la orden y huyó. En consecuencia, el capitán fue arrestado", dijo la autoridad en un comunicado.
El incidente ocurrió el jueves dentro de la zona económica exclusiva de Japón, frente a la prefectura de Nagasaki, según la nota.
