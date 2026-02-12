Más Información

La jefa de la división antimonopolio del de Estados Unidos, Gail Slater, renunció en medio de turbulencias internas y acusaciones de interferencias de lobistas vinculados a la .

Slater, quien fue designada por el presidente en 2025, comunicó su renuncia en la red social X, diciendo que se iba “con gran tristeza y esperanza inquebrantable”.

Su partida deja a la división antimonopolio virtualmente sin liderazgo, luego de la renuncia a principios de esta semana de su segundo a cargo para volver a trabajar en el sector privado.

La renuncia de Slater ocurre en un momento crítico para uno de los de más alto perfil.

Caso Live Nation Entertainment-Ticketmaster en EU

El Departamento de Justicia, junto con 40 estados del país, tiene previsto el juicio en marzo contra Live Nation Entertainment, con el fin de obligar a la empresa a desprenderse de su división de venta de entradas, .

El caso, presentado originalmente en mayo de 2024 bajo la administración de , alega que Live Nation opera un monopolio ilegal sobre la industria del entretenimiento en vivo, obligando a los centros de espectáculos a la firma de contratos exclusivos y tomando represalias contra aquellos que utilizan servicios de de la competencia.

El medio de comunicación Semafor informó la semana pasada que ejecutivos y grupos de presión de Live Nation habían negociado directamente con altos funcionarios del Departamento de Justicia fuera de la división antimonopolio, eludiendo a Slater.

Funcionarios ha advertido que empresas bajo escrutinio han recurrido cada vez más a lobistas vinculados a Trump para influir en los resultados de los casos.

