La jefa de la división antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Gail Slater, renunció en medio de turbulencias internas y acusaciones de interferencias de lobistas vinculados a la Casa Blanca.

Slater, quien fue designada por el presidente Donald Trump en 2025, comunicó su renuncia en la red social X, diciendo que se iba “con gran tristeza y esperanza inquebrantable”.

Su partida deja a la división antimonopolio virtualmente sin liderazgo, luego de la renuncia a principios de esta semana de su segundo a cargo para volver a trabajar en el sector privado.

La renuncia de Slater ocurre en un momento crítico para uno de los casos antimonopolio de más alto perfil.

Caso Live Nation Entertainment-Ticketmaster en EU

El Departamento de Justicia, junto con 40 estados del país, tiene previsto el juicio en marzo contra Live Nation Entertainment, con el fin de obligar a la empresa a desprenderse de su división de venta de entradas, Ticketmaster.

El caso, presentado originalmente en mayo de 2024 bajo la administración de Joe Biden, alega que Live Nation opera un monopolio ilegal sobre la industria del entretenimiento en vivo, obligando a los centros de espectáculos a la firma de contratos exclusivos y tomando represalias contra aquellos que utilizan servicios de venta de entradas de la competencia.

El medio de comunicación Semafor informó la semana pasada que ejecutivos y grupos de presión de Live Nation habían negociado directamente con altos funcionarios del Departamento de Justicia fuera de la división antimonopolio, eludiendo a Slater.

Funcionarios ha advertido que empresas bajo escrutinio antimonopolio han recurrido cada vez más a lobistas vinculados a Trump para influir en los resultados de los casos.

