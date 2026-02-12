Más Información
SRE: Aún quedan más de mil 500 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba; destaca llegada de dos buques a la isla
Realizan mega aseguramiento de pipas y autos de huachicol en Minatitlán, Veracruz; hallan más de 82 mil litros de hidrocarburo
Embajada de EU aplaude a gobierno de México medidas contra competencia desleal; son una piedra en el zapato, dice
Designan a Rosaura Martínez Ruíz nueva integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; es hija de la secretaria de Ciencias
VIDEOS: Al grito de "¡no tenemos miedo!", realizan primera manifestación opositora tras caída de Maduro; congrega a miles en Venezuela
La jefa de la división antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Gail Slater, renunció en medio de turbulencias internas y acusaciones de interferencias de lobistas vinculados a la Casa Blanca.
Slater, quien fue designada por el presidente Donald Trump en 2025, comunicó su renuncia en la red social X, diciendo que se iba “con gran tristeza y esperanza inquebrantable”.
Su partida deja a la división antimonopolio virtualmente sin liderazgo, luego de la renuncia a principios de esta semana de su segundo a cargo para volver a trabajar en el sector privado.
Lee también ¿Existe una 'taquilla secreta' de Ticketmaster?, la boletera responde
La renuncia de Slater ocurre en un momento crítico para uno de los casos antimonopolio de más alto perfil.
Caso Live Nation Entertainment-Ticketmaster en EU
El Departamento de Justicia, junto con 40 estados del país, tiene previsto el juicio en marzo contra Live Nation Entertainment, con el fin de obligar a la empresa a desprenderse de su división de venta de entradas, Ticketmaster.
El caso, presentado originalmente en mayo de 2024 bajo la administración de Joe Biden, alega que Live Nation opera un monopolio ilegal sobre la industria del entretenimiento en vivo, obligando a los centros de espectáculos a la firma de contratos exclusivos y tomando represalias contra aquellos que utilizan servicios de venta de entradas de la competencia.
Lee también ¿Qué es Live Nation, la compañía "madre" de Ticketmaster?
El medio de comunicación Semafor informó la semana pasada que ejecutivos y grupos de presión de Live Nation habían negociado directamente con altos funcionarios del Departamento de Justicia fuera de la división antimonopolio, eludiendo a Slater.
Funcionarios ha advertido que empresas bajo escrutinio antimonopolio han recurrido cada vez más a lobistas vinculados a Trump para influir en los resultados de los casos.
Comisión Antimonopolio detecta barreras a la competencia en ferrocarriles de carga; propone “medidas correctivas" para eliminarlas
ss/mcc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]