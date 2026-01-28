La polémica alrededor de la venta de boletos para los conciertos de BTS en México no se ha detenido. A las quejas por fallas de Ticketmaster, entradas agotadas en minutos y reventa a precios elevados, se sumó la sospecha sobre posibles malas prácticas por parte de OCESA y la boletera; y es que fans aseguran que se coludieron con revendedores, a quienes presuntamente se les entregaron boletos físicos.

La sospecha tomó forma cuando, en redes sociales, comenzaron a circular fotos y videos de usuarios que afirmaban haber visto a varias personas formadas en una "taquilla secreta", pese a que la venta oficial estaba anunciada exclusivamente en formato digital.

Sobre estas acusaciones, Juan Nuñez, Subdirector de operaciones del Palacio de los Deportes y Fernanda Martínez, Directora de comunicación de OCESA hablaron con EL UNIVERSAL para aclararlo.

Juan Nuñez, Subdirector de operaciones del Palacio de los Deportes, explicó cómo funciona la venta física de boletos. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL.

Lee también "Venganza" Army: fans de BTS exhiben a presuntos revendedores; difunden datos personales en redes sociales

La mañana de este miércoles 28 de enero, la promotora invitó a algunos medios de comunicación para hacer un recorrido, explicar cómo funcionan la venta de boletos y responder sobre la supuesta "taquilla escondida" que tanto ruido ha causado entre el ARMY mexicano y el público en general.

Nuñez aseguró que a partir del cambio a los tickets digitales, las taquillas pasaron a, prácticamente, dejar de funcionar y solo están habilitadas tres para lo que se denomina “complejo Iztacalco”; es decir, el Palacio de los Deportes y el Estadio GNP.

Uno de estos puntos está ubicado en la puerta 7 del Palacio, la famosa "taquilla secreta" que, supuestamente, es el lugar en el que los revendedor se juntan para llevarse los boletos; lo cual asegura es falso.

El subdirector de operaciones explicó que, la ventanilla es de acceso a todo el público, pero, aunque cualquiera puede llegar con la esperanza de encontrar algo para su artista favorito, como en el caso de BTS, eso no quiere decir que vaya a conseguirlo.

“Lo que hacemos es que filtramos. Llega la gente, se forma y cuando dice: 'quiero boletos para BTS', no, aquí no es; entonces no dejamos pasar a nadie. Pero si se acerca alguien y dice, oye, quiero comprar boletos para el EDC, con mucho gusto, pásalo”, dijo a este diario.

El horario de este punto es de martes a sábado a partir de las 11:00 horas, pero solo pueden adquirirse entradas de los shows que tienen autorizada la venta física.

Hasta el momento, el descontento continúa por parte del Army mexicano, quienes lograron llevar el caso ante Profeco, dependencia que ya anunció multas.

Lee también Profeco alerta a Ticketmaster tras proceso de venta de boletos para los conciertos de BTS en México