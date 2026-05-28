El índice de inflación preferido por la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos tocó en abril su tasa interanual más alta desde 2023, según datos del gobierno publicados este jueves, en un contexto de fuerte impacto económico por la guerra contra Irán.

El Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) aumentó 3.8% respecto al año anterior, informó el Departamento de Comercio, contra 3.5% registrado en marzo.

La nueva cifra está en línea con las expectativas de los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y el Wall Street Journal.

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