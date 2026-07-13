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Ecatepec, Méx.— El Estado de México registra un promedio de siete robos diarios al transporte de carga, con una disminución de 17% en los últimos meses, de acuerdo con datos de la Unión Industriales del Estado de México (Unidem) basados en denuncias y carpetas de investigación.
La organización empresarial dio a conocer que si bien se presenta una reducción en ese ilícito, el sector continúa con pérdidas económicas considerables porque siguen los atracos en varias carreteras.
De los siete robos que ocurren cada día, cuatro se ejecutan con violencia. Los conductores sufren lesiones y, en varios casos, pierden la vida, advirtió. Los focos principales se localizan en Cuautitlán Izcalli y en Ecatepec, detalló.
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