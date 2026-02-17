Más Información
La Policía del Capitolio de Estados Unidos detuvo este martes a un hombre de 18 años que salió de un vehículo estacionado y corrió hacia el Capitolio con una escopeta cargada, en un incidente que no dejó heridos ni supuso amenazas adicionales.
De acuerdo con la Policía de la ciudad, el joven abandonó una camioneta Mercedes blanca aparcada en la Avenida Maryland y se dirigió hacia el edificio legislativo.
El jefe del cuerpo, Michael G. Sullivan, explicó a medios locales que los agentes lo interceptaron al pie de una escalera próxima a la fachada oeste, le apuntaron con sus armas y le ordenaron que soltara la escopeta. El sospechoso obedeció de inmediato y fue arrestado en el lugar.
Las autoridades detallaron que el hombre portaba chaleco táctico, guantes y munición adicional.
En el interior del vehículo se hallaron además un casco de Kevlar y una máscara de gas.
Debido al incidente, las autoridades cerraron temporalmente un tramo de la Avenida Maryland, en las inmediaciones del Monumento a Garfield, y solicitaron la colaboración ciudadana para recabar posibles grabaciones del incidente.
El detenido fue identificado como Carter Camacho, residente de Georgia, y enfrenta cargos por actividades ilícitas, portación de un rifle sin licencia y posesión de arma de fuego y munición no registradas.
El Congreso no estaba en sesión esta semana, pero el episodio ocurre en un contexto de aumento de amenazas contra legisladores, tras un repunte de investigaciones por comunicaciones y conductas preocupantes dirigidas contra miembros del Congreso y el complejo del Capitolio.
