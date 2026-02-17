Más Información

Suspenden Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México; viento permite dispersión de contaminantes

SEP pide a Marx Arriaga entregar unidad a su sucesora Nadia López; este es el oficio íntegro sobre su destitución

Con cuadro de su tocayo, Marx deja la oficina de la SEP y toma el Metro; niega moches y malos tratos a trabajadores

Tras casi 100 horas atrincherado, sale Marx Arriaga de la SEP tras notificación de despido; "¡no estás solo!", le gritan

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Auditoría Superior confirma presuntos actos de corrupción en el INAI; detecta turismo de comisionados y contratos irregulares

Fiscalía de Zacatecas confirma que Ángela Aguilar y Christian Nodal presenciaron enfrentamiento armado; "ellos no fueron el blanco", aclara

ASF detecta pagos en exceso por 87.8 mdp en Tren Maya; irregularidades se concentran en el Tramo 4

Marx Arriaga fuera de la SEP; 5 cartones que retratan la polémica de los libros de texto gratuitos

Grecia Quiroz presenta denuncia contra Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos; los acusa de participar en asesinato de Carlos Manzo

"Yo no estigmatizo, cumplo con la Ley", Rojo de la Vega responde a Sheinbaum; reporta 11 denuncias por agresiones en San Cosme

La detuvo este martes a un hombre de 18 años que salió de un vehículo estacionado y corrió hacia el Capitolio con una escopeta cargada, en un incidente que no dejó heridos ni supuso amenazas adicionales.

De acuerdo con la Policía de la ciudad, el joven abandonó una camioneta Mercedes blanca aparcada en la Avenida Maryland y se dirigió hacia el edificio legislativo.

El jefe del cuerpo, Michael G. Sullivan, explicó a medios locales que los agentes lo interceptaron al pie de una escalera próxima a la fachada oeste, le apuntaron con sus armas y le ordenaron que soltara la escopeta. El sospechoso obedeció de inmediato y fue en el lugar.

Las autoridades detallaron que el hombre portaba chaleco táctico, guantes y munición adicional.

En el interior del vehículo se hallaron además un casco de Kevlar y una máscara de gas.

Debido al incidente, las autoridades cerraron temporalmente un tramo de la Avenida Maryland, en las inmediaciones del Monumento a Garfield, y solicitaron la colaboración ciudadana para recabar posibles grabaciones del incidente.

El detenido fue identificado como Carter Camacho, residente de Georgia, y enfrenta cargos por actividades ilícitas, portación de un rifle sin licencia y posesión de arma de fuego y munición no registradas.

El Congreso no estaba en sesión esta semana, pero el episodio ocurre en un contexto de aumento de amenazas contra legisladores, tras un repunte de investigaciones por comunicaciones y conductas preocupantes dirigidas contra miembros del Congreso y el complejo del Capitolio.

