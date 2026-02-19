Más Información

EU sanciona a red de fraude de tiempos compartidos ligada al CJNG; incluye a Kovay Gardens que opera en Puerto Vallarta y Nayarit

EU sanciona a red de fraude de tiempos compartidos ligada al CJNG; incluye a Kovay Gardens que opera en Puerto Vallarta y Nayarit

Reforma electoral: Monreal ordena a sus diputados respaldo "obligatorio"; advierte “desacuerdo legislativo temporal” con PT y PVEM

Reforma electoral: Monreal ordena a sus diputados respaldo "obligatorio"; advierte “desacuerdo legislativo temporal” con PT y PVEM

Detienen a hombre que usó botarga de "Senso loco" como conocen al sobrino de Layda Sansores; es liberado horas después

Detienen a hombre que usó botarga de "Senso loco" como conocen al sobrino de Layda Sansores; es liberado horas después

VIDEO Semar intercepta a semisumergible con 4 toneladas de cocaína; detienen a 3 personas

VIDEO Semar intercepta a semisumergible con 4 toneladas de cocaína; detienen a 3 personas

Diputado local de Morena, Francisco Vázquez, es exhibido en el Super Bowl LX; video difundido por su hija genera polémica

Diputado local de Morena, Francisco Vázquez, es exhibido en el Super Bowl LX; video difundido por su hija genera polémica

Comisión para la Reforma Electoral propone reordenar pluris y recorte al INE; estos son los cambios que plantea

Comisión para la Reforma Electoral propone reordenar pluris y recorte al INE; estos son los cambios que plantea

El titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous Loaeza, informó que el inició operaciones en su totalidad el pasado 2 de febrero y, hasta el 17 de febrero, ha transportado a 850 mil usuarios.

Durante la conferencia matutina, el funcionario detalló que el día de mayor afluencia fue un domingo, cuando se registraron 66 mil pasajeros, mientras que entre semana el promedio ronda los 60 mil diarios.

Explicó que el servicio opera con intervalos de 10 minutos aproximadamente y en un horario similar al del .

También reconoció que en los primeros días se presentaron algunos problemas operativos; sin embargo, dijo que fueron corregidos gracias al trabajo del equipo de maniobras y del área encargada de la operación ferroviaria.

Lee también

El llamado Tren Insurgente conecta el Valle de Toluca con el poniente de la Ciudad de México y forma parte de los proyectos prioritarios de movilidad para la zona metropolitana.

Avances en el tren AIFA–Buenavista

En cuanto al tren que conectará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles () con la Ciudad de México, Lajous señaló que los trabajos avanzan conforme al calendario presentado previamente.

Indicó que está por concluir la ampliación de vías en Buenavista y que en los próximos días iniciarán las pruebas dinámicas del sistema ferroviario, así como las pruebas del sistema de señalización y control (ATMS).

Además, reportó que el trabajo civil en accesos a estaciones se encuentra prácticamente concluido, mientras, continúan las labores de instalación de infraestructura ferroviaria para permitir las pruebas integrales desde Buenavista hasta el AIFA.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]