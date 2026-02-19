El titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous Loaeza, informó que el Tren Interurbano México-Toluca inició operaciones en su totalidad el pasado 2 de febrero y, hasta el 17 de febrero, ha transportado a 850 mil usuarios.

Durante la conferencia matutina, el funcionario detalló que el día de mayor afluencia fue un domingo, cuando se registraron 66 mil pasajeros, mientras que entre semana el promedio ronda los 60 mil usuarios diarios.

Explicó que el servicio opera con intervalos de 10 minutos aproximadamente y en un horario similar al del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

También reconoció que en los primeros días se presentaron algunos problemas operativos; sin embargo, dijo que fueron corregidos gracias al trabajo del equipo de maniobras y del área encargada de la operación ferroviaria.

Lee también Pasta de Conchos, dos décadas de lucha; familias exigen verdad y justicia

El llamado Tren Insurgente conecta el Valle de Toluca con el poniente de la Ciudad de México y forma parte de los proyectos prioritarios de movilidad para la zona metropolitana.

Avances en el tren AIFA–Buenavista

En cuanto al tren que conectará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con la Ciudad de México, Lajous señaló que los trabajos avanzan conforme al calendario presentado previamente.

Indicó que está por concluir la ampliación de vías en Buenavista y que en los próximos días iniciarán las pruebas dinámicas del sistema ferroviario, así como las pruebas del sistema de señalización y control (ATMS).

Además, reportó que el trabajo civil en accesos a estaciones se encuentra prácticamente concluido, mientras, continúan las labores de instalación de infraestructura ferroviaria para permitir las pruebas integrales desde Buenavista hasta el AIFA.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/apr