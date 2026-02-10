A ocho días de que entró en funciones el servicio completo del Tren Interurbano México-Toluca "El Insurgente", usuarios consideraron que el servicio del transporte es bueno por su velocidad y precio.

“Está excelente, es super rápido y nos facilita la vida, nos ahorra mucho tiempo, yo lo uso constantemente y antes me hacía un trayecto de dos horas a dos horas y media, y ahora me hago 45 minutos”, aseguró Jonathan López, usuario que viajó desde Toluca a la Ciudad de México, la mañana del martes.

Usuarios ven buen servicio del Tren Interurbano México Toluca "El Insurgente". Foto: Santiago Reyes

Jonathan narró que ya había usado El Insurgente antes de que el trayecto llegara hasta el Cetram Observatorio, y con la actual conectividad con el Metro capitalino, es más cómodo para sus trayectos.

Lee también: Secretaría de Trabajo de CDMX recupera más de 3 mdp a favor de trabajadores mediante procesos de mediación y conciliación laboral

El pasado lunes 2 de abril, autoridades del Gobierno federal y de la Ciudad de México inauguraron el último tramo del recorrido del Tren Interurbano, luego de 11 años y 6 meses de que comenzó su construcción.

Usuarios aseguran que se ahorran tiempo y dinero. Foto: Santiago Reyes

Otra de las usuarias, Maribel Huerta, dijo haber hecho el recorrido hasta Toluca con su esposo la semana anterior, y ante la velocidad para llegar a la capital mexiquense, la mañana del martes llevó a sus hermanas a conocer el sistema y realizar compras.

“Pues el tren está presentable, limpio, no está tan caro y es muy rápido, ahorita vamos igual al centro de Toluca, por eso las llevo para que lo conozcan”.

Lee también: Tras disputa, Congreso de CDMX aprueba licencia de Gerardo González García; Víctor Hugo Lobo continuará como suplente

Mientras que Pedro Ignacio y su padre probaron viajar desde la alcaldía Tlalpan hasta Toluca en El Insurgente, la semana de la inauguración, por lo que dijeron estar convencidos del ahorro de tiempo.

Usuarios ven buen servicio del Tren Interurbano México Toluca "El Insurgente". Foto: Santiago Reyes

"Está muy bien, es llegar desde el sur en metro hasta Observatorio, subes una escalera y ya estás en el tren", dijo Pedro.

Sin embargo, la mañana del martes no pudieron subir al Interurbano porque transportaban un gallo en una caja y el personal de seguridad, informaron, no les permitió el acceso.

"Me convenía irme en el Interurbano, ahora vamos a irnos en otro transporte que es directo, pero es más caro y más tiempo".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr