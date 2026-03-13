Tultitlán, Méx.— Vecinos del fraccionamiento Bosques de Tultitlán aseguraron que mientras continúan las obras para la construcción de la ampliación del Tren Suburbano Buenavista-AIFA, nos les han informado si será atendida su solicitud de tener un acceso peatonal a la estación Cueyamil y tampoco sobre la reparación de la Avenida Recursos Hidráulicos.

En la salida de la calle Bosques de Encinos, los colonos tienen enfrente la primera estación del proyecto ferroviario al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde no se ve ninguna obra para la entrada que los lleve a los andenes; el paso peatonal que está a punto de ser concluido se ubica del otro lado de las vías, justo en el Centro de Transferencia Modal (Cetram).

“Del otro lado ya se ve el puente con las escaleras y ya casi terminado y los que vivimos en Bosques de Tultitlán no sabemos cómo vamos a pasar, si uno se asoma, de este lado de la estación ya está completa la construcción, ya tiene todo tapado”, explicó Felipe Colín, vecino de la zona, quien sostuvo que los trabajos siguen en esa estación, con la construcción de una barda.

Mencionó que los habitantes de esa comunidad —a quienes les dijeron que no podían poner un puente cada 300 metros—, se quedaron sin paso peatonal con el avance de la construcción de la ampliación del Tren Suburbano, pues antes caminaban sobre las vías para llegar al boulevard Tultitlán y los puentes peatonales construidos se ubican a más de 1 kilómetro de distancia, por lo que se sienten excluidos.

