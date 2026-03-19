Delta (dachshund), Mamut (buldog francés), Marshal (samoyedo), Tacho y Goliat (ambos labrador), perritos machos de cinco meses, forman parte del Escuadrón Canino de Apoyo Emocional de la Guardia Nacional (GN) que auxilia a los usuarios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que padecen estrés y ansiedad en la terminal aérea.

Moviendo la cola, jadeando y robando sonrisas a los usuarios, los canes recorren desde noviembre del año pasado los espacios públicos y principalmente salas de última espera del AIFA con la misión de encontrar a pasajeros que los necesiten para calmar su ansiedad y el estrés que puede ocasionar viajar en avión.

"La función principal de estos cinco perritos es brindar bienestar emocional a cualquier pasajero que lo llegue a requerir. La parte principal donde ellos actúan o hacen su labor es en las salas de última espera".

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"Este programa es una iniciativa por parte de aquí del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en coordinación con la Guardia Nacional".

"Su función es apoyar o ayudar a los pasajeros que tengan un nivel de estrés o de ansiedad. Las personas que están en esas áreas han presentado cierto tipo de situaciones y es aquí donde entran estos perritos que dan apoyo emocional".

"Su proceso de adaptación para integrarlos en este aeropuerto ha sido muy bueno y satisfactorio; con base en la experiencia que tenemos nosotros como manejadores caninos, hemos llevado de manera muy profesional la guía de estos perritos”, explicó el teniente de Guardia Nacional Francisco Vargas, comandante de la sección canófila del 2/do Batallón de Seguridad a Instalaciones Aeroportuarias, quien funge como encargado y responsable del escuadrón canino.

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Los canes recorren el AIFA en turnos de 90 minutos y acompañados siempre de sus manejadores caninos de la GN, con los que conviven desde que fueron donados a la institución.

“Tenemos un programa de actividades por parejas en todas las áreas: públicas, salas de última espera y también en el área de llegadas. Normalmente el horario o tiempo de rutina de los perritos, por parejas, es de una hora a una hora con 30 minutos."

"Los consideramos como binomios, cada perrito tiene un manejador que ya tiene una socialización, una integración a base de trabajo para poder tener un mejor desempeño para la función que se proyecta”, mencionó el teniente Vargas.

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Estos perritos, que por el momento sólo se encuentran en el aeropuerto Felipe Ángeles —en donde se planea que en un futuro cercano se unan más al escuadrón—, son cuidados y alimentados por profesionales que se encargan de tenerlos en óptimas condiciones en Santa Lucía.

Por ello, el personal de la Guardia Nacional invita a los usuarios de la terminal aérea a que no alimenten a los caninos, con el fin de evitar problemas en su salud.

“De una manera muy respetuosa, a la ciudadanía le pedimos que cuando interactúen con este escuadrón canino, en la medida de lo posible no les den comida, porque su alimentación es balanceada, a base de croquetas por un médico veterinario el cual les lleva un seguimiento diario”, explican.

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Darles alguna comida que pueda causarle un daño, provocará que enfermen, enfatiza el teniente de la Guardia Nacional.

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