Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, advirtió a los criminales que "no hay dónde esconderse", ante el trabajo conjunto con nuestro país en materia de seguridad.

Tras el encuentro en Washington del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, con el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés ), Kash Patel, el embajador Johnson destacó la coordinación entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con la administración del mandatario estadounidense Donald Trump.

"Bajo el liderazgo de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, sacamos a los criminales de las calles y aseguramos que enfrenten la justicia, lo que protege a nuestra gente en ambos lados de la frontera", escribió el diolomático en redes sociales.

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"Esta cooperación envía un mensaje claro: no hay dónde esconderse para quienes amenazan a nuestras comunidades", agregó.

García Harfuch indicó que con el director del FBI se reafirmó que la cooperación bilateral, basada en la reciprocidad, el respeto a la soberanía y la responsabilidad compartida, permite avanzar con resultados concretos.

Señaló el secretario de Seguridad que derivado del intercambio de información, autoridades mexicanas han detenido en nuestro país a varios objetivos incluidos en la lista de los más buscados del FBI, así como la detención de otros generadores de violencia.

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