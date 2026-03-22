Este domingo 22 de marzo se llevará a cabo el desfile mundialista de Catrinas y Futbol, evento que reunirá a cientos de participantes y aficionados al deporte; sin embargo, esto provocará cierres parciales en diversas vialidades principales de la Ciudad de México.

El desfile dará inicio a las 14:00 horas y recorrerá avenidas clave, por lo que las autoridades capitalinas recomiendan tomar precauciones y utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos.

¿Cuál será la ruta del desfile?

El recorrido partirá del Ángel de la Independencia, seguirá por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y concluirá en el Palacio de Bellas Artes.

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Aunque el desfile iniciará hasta las 14 horas, habrá módulos de maquillaje profesional desde las 8:00 horas, por lo que recomiendan llegar con anticipación.

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, otras vialidades que tendrán cortes son:

Av. Presidente Masaryk

Av. Patriotismo

Eje 7 Sur

Av. División del Norte

¿Cuáles son las rutas alternas?

Se recomienda utilizar vías periféricas para evitar el centro y optar por avenidas secundarias con menor carga vehicular como:

Circuito Interior

Eje 1 Norte

Eje Central Lázaro Cárdenas

Av. Chapultepec

Dr. Río de la Loza

Av. Arcos de Belén

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