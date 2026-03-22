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Este domingo 22 de marzo se llevará a cabo el desfile mundialista de Catrinas y Futbol, evento que reunirá a cientos de participantes y ; sin embargo, esto provocará cierres parciales en diversas vialidades principales de la Ciudad de México.

El desfile dará inicio a las 14:00 horas y recorrerá avenidas clave, por lo que las autoridades capitalinas recomiendan tomar precauciones y utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos.

¿Cuál será la ruta del desfile?

El recorrido partirá del , seguirá por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y concluirá en el Palacio de Bellas Artes.

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Aunque el desfile iniciará hasta las 14 horas, habrá módulos de maquillaje profesional desde las 8:00 horas, por lo que recomiendan llegar con anticipación.

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la o, otras vialidades que tendrán cortes son:

  • Av. Presidente Masaryk
  • Av. Patriotismo
  • Eje 7 Sur
  • Av. División del Norte

¿Cuáles son las rutas alternas?

Se recomienda utilizar vías periféricas para evitar el centro y optar por avenidas secundarias con menor carga vehicular como:

  • Circuito Interior
  • Eje 1 Norte
  • Eje Central Lázaro Cárdenas
  • Av. Chapultepec
  • Dr. Río de la Loza
  • Av. Arcos de Belén
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mahc/LL

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