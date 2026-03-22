Más Información
CJNG se abastecía de red internacional; traficante búlgaro ofrecía lanzacohetes, granadas y rifles de francotirador
Senado alista discusión de Plan B de la reforma electoral; comisiones escucharán propuestas de Guadalupe Taddei
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana de este lunes en las alcaldías Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.
Lo anterior porque se prevén temperaturas de 4 a 6 grados Celsius entre las 02:00 y las 08:00 horas de este 23 de marzo.
Por ello se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
Lee también Clima en CDMX hoy domingo; prevén ambiente cálido con posibles lluvias ligeras y rachas de viento
Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.
Automovilista embiste a pareja que viajaba en una motocicleta frente a Torre Mítikah; la mujer murió
mahc/LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]