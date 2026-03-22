La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que para este domingo se prevé ambiente cálido y cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones limitadas para lluvias ligeras aisladas, principalmente en el sur y poniente de la ciudad. La temperatura máxima registrará 23 grados Celsius (°C).

Habrá vientos variables de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 45 km/h.

Durante la noche del domingo el termómetro marcará una temperatura de 18ºC. La madrugada de mañana se prevé fría a muy fría en el sur y poniente.

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En tanto, la imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dirigiría hacia el Noreste, sin riesgo de caída en la Ciudad de México.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

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