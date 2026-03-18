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La presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del , Olivia Garza, urgió a conocer con claridad el calendario para la consulta del proyecto definitivo del , al advertir que no existe certeza sobre cuándo se someterá a consideración de la ciudadanía el documento real.

La legisladora panista recordó que, tanto el , diputadas y diputados de y hasta sus aliados, se han referido al PGD como anteproyecto, preproyecto, documento inacabado, borrador e incluso panfleto.

“De todo le han dicho, menos lo que establecen los propios documentos oficiales: un proyecto. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional es el único que ha respetado y que ha intentado dar seriedad al proceso mientras el oficialismo ningunea el proyecto”, sostuvo.

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Subrayó que el problema de fondo no es político, sino procedimental, ya que el proceso del PGD debe cumplir con etapas claramente definidas: formulación del proyecto, consulta pública, sistematización de resultados y aprobación final.

Advirtió que, si como han señalado las propias autoridades, el documento actualmente en consulta no es un proyecto formal; entonces el proceso ni siquiera ha superado su primera etapa.

“Si lo que hoy se consulta no es proyecto, como Morena y el Gobierno dicen, eso significa que ni siquiera hemos salido de la primera etapa”, expresó.

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Bajo este contexto, exigió que se transparente el estado real del procedimiento y se establezcan fechas concretas para la consulta del verdadero proyecto, a fin de garantizar legalidad, certeza y participación ciudadana efectiva.

“No se puede consultar lo que no está terminado”, enfatizó.

Asimismo, consideró indispensable que la titular del Instituto de Planeación comparezca ante el Congreso para explicar con claridad el momento procesal en el que se encuentra el PGD y presentar un calendario formal.

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“Que explique con precisión en qué etapa estamos realmente. Que detalle el calendario. Y que le diga a esta ciudad cuándo, ahora sí, se va a consultar el verdadero Proyecto del Plan General de Desarrollo”, añadió.

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vr/cr

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