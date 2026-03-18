La Ciudad de México se prepara para recibir la primavera entre colores, aromas y naturaleza con el Primer Festival de las Flores de Primavera y Ornamentales 2026, que se realizará del 20 al 22 de marzo en el Monumento a la Revolución.

El encuentro es organizado por la Secretaría de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural.

Entre los objetivos se encuentra que los asistentes conozcan de mejor manera la gran diversidad de flores y plantas que se cultivan en el suelo de conservación.

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En esta primera edición, participarán 54 productoras y productores de flores y plantas, quienes compartirán la diversidad de especies que se cultivan en el suelo de conservación.

Además, el festival reunirá a 50 productores de alimentos y productos transformados, que ofrecerán productos elaborados con ingredientes provenientes del suelo verde de la ciudad, disponibles para venta directa.

Durante el festival se podrán conocer 83 variedades de plantas, entre ellas especies como dalia, crisantemo, rosa, hortensia, malvón, alcatraz, lavanda y toronjil, además de distintas variedades de suculentas.

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El evento también contará con actividades educativas y culturales, como un museo al aire libre con materiales informativos. Además, se instalará un Teporingo monumental, inspirado en el conejo zacatuche o conejo de volcán, una especie endémica de México que habita en las zonas montañosas del suelo de conservación.

CDMX se prepara para el Primer Festival de las Flores 2026. Imagen ilustrativa Foto: especial

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