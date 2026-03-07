La primavera está a punto de llegar y Ciudad de México la recibirá con el Festival de las Flores 2026. Disfrútalo entre esculturas de flores, música y productos de floriculrores.

Hoy en Destinos te contamos los detalles.

Las jacarandas son características en la CDMX. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

¿De qué trata el Festival de las Flores 2026?

El Festival de las Flores 2026 es un evento cultural que celebra la llegada de la primavera con diversas actividades enfocadas en la naturaleza y su diversidad. En esta edición tendrá como protagonista a la flor de temporada en la capital: la jacaranda.

Durante tres días consecutivos, los asistentes podrán disfrutar exhibiciones de arreglos gigantes y espacios decorados para tomarse fotografías. En la misma Plaza de la Constitución, sede del festival, habrá un museo interactivo para aprender sobre flores comestibles.

Sin duda, será una experiencia inmersiva para conectar con la naturaleza y ver desde otra perspectiva el espacio urbano.

¿Cuáles son los atractivos del Festival de las Flores 2026?

Este festival recibirá a los visitantes con un teporingo monumental hecho de jacarandas, flores que fueron traídas a la capital por el inmigrante japonés Tatsugoro Matsumoto y que ahora son un símbolo de la llegara de la primavera en CDMX.

Según lo dio a conocer la Secretaría de Cultura, en el evento participarán cerca de 100 floricultores que exhibirán productos de Suelo de Conservación de CDMX. Así que lleva un poco de dinero por si te interesa comprar:

Flores y plantas.

Artículos de jardinería.

Productos de medicina alternativa.

Miel, cajeta, mermeladas y otros alimentos.

el festival presentará una serie de conciertos de rock clásico, con bandas como Los Lobos, Cecilia Toussaint, Guillermo Briseño, Kerigma y Emmanuel “Meme” del Real.

En el Festival de las Flores 2026 habrá productos de floricultores. Foto: Germán Espinosa / EL UNIVERSAL

¿Cuándo es el Festival de las Flores 2026?

El Festival de las Flores 2026 se llevará a cabo del viernes 20 al domingo 22 de marzo en el Monumento a la Revolución, ubicado en Plaza de la República s/n, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

La entrada será gratis tanto para las exhibiciones como para los eventos.

Este evento se realizará de manera paralela a la Noche de Primavera, aunque éste última tendrá otras actividades y sedes en sitios como la Plaza Manuel Tolsá, Dr. Mora, Kiosco Alameda, Terraza del Museo del Estanquillo, el Monumento a Beethoven, el Zócalo y el Parque Natural La Cañada.

