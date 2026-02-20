La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la simplificación de reglas para que productores puedan recibir un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz, un acuerdo alcanzado en 2025.

“A partir del día lunes, toda la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural va a estar en los distintos territorios, particularmente en el Bajío. También va a haber algo de apoyo para Chihuahua y en la próxima cosecha de Sinaloa también. Van a estar desplegados en territorio para poder informar de esta simplificación de las reglas para que puedan recibir sus apoyos de manera más ágil”, destacó.

Esta mañana, un grupo de campesinos del municipio se manifestó en la XII región militar de Irapuato, Guanajuato, donde se llevaba a cabo la conferencia matutina de este viernes 20 de febrero. Ante esto, la mandataria reveló que se ha reunido en dos ocasiones con productores agrícolas y con compradores de maíz del estado.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina desde Irapuato, Guanajuato (20/02/2026). Foto: Presidencia

Sheinbaum Pardo indicó que está trabajando para generar un acuerdo de largo plazo entre productores. Detalló que los precios internacionales del maíz y el trigo han caído de manera muy importante debido a las intensas lluvias registradas en 2025, además de que aumentó la producción.

“En el 2022 el precio del maíz estaba 7 mil 200 la tonelada, hoy en este momento en algunos lugares está, por ejemplo, el maíz amarillo en menos de 4 mil pesos. En este momento está la simplificación de las reglas para otorgar sus apoyos a los productores medianos. Para los productores pequeños tenemos otro tipo de apoyos que se están fortaleciendo este año, pero el objetivo es poder llegar a un acuerdo de mucho más largo plazo”, dijo.

La Jefa del Ejecutivo mencionó que el objetivo es aumentar la autosuficiencia alimentaria, que no se compre maíz importado, especialmente el amarillo y blanco: “Tenemos que hacer un acuerdo entre los grandes compradores y los productores que nos permita que haya la garantía de que se va a comprar toda la producción nacional y al mismo tiempo los apoyos al campo que se requieren”.

Por su parte, la gobernadora Libia Denisse García, destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha aprobado apoyos emergentes al campo, se atendieron productos y, dentro del presupuesto de Guanajuato, se han considerado apoyos a los productores de maíz.

