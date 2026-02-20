Después de que declaró que no tiene sentido presentar una reforma electoral “totalmente desdibujada”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en esperar hasta el próximo martes 24 de febrero para hablar del tema.

“El martes, el martes, el martes”, expresó la titular del Ejecutivo federal al insistirle sobre el proyecto.

“Ya hablamos el martes”, comentó la titular del Ejecutivo federal.

Lee también “No tiene caso una iniciativa desdibujada”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró ayer que no tiene sentido presentar una reforma electoral “totalmente desdibujada”, pues señaló que la iniciativa que alista su gobierno incorpora planteamientos expresados por la ciudadanía.

En su conferencia del jueves en Palacio Nacional, adelantó que la reforma electoral se presentará el 24 de febrero.

Cuestionada sobre si existen acuerdos con los partidos Verde y del Trabajo, la Mandataria insistió en esperar al martes, fecha en la que se comprometió a dar a conocer el contenido de la propuesta antes de enviarla al Congreso.

