Reforma Electoral plantea deshidratar al INE

Aranceles globales de Trump son ilegales, dictamina Corte Suprema de EU y los tumba; es una derrota significativa para el republicano

José Ángel Gurría Treviño, exdirector de la OCDE, recibe pensión millonaria, revela Sheinbaum; cobra 120 mil pesos mensuales

Harfuch habla sobre sanciones de EU a resort de Puerto Vallarta ligada al CJNG; hay más casos en el país, dice

Marx Arriaga llama "mentiroso" a Mario Delgado; lo reta a demostrar que impidió incluir "mujeres en la historia" en libros de texto

Sheinbaum reacciona a rechazo de la SCJN sobre amparo de Elba Esther Gordillo por pago de ISR; "es resolución de la Corte"

Después de que declaró que no tiene sentido presentar una “totalmente desdibujada”, la presidenta insistió en esperar hasta el próximo martes 24 de febrero para hablar del tema.

“El martes, el martes, el martes”, expresó la titular del Ejecutivo federal al insistirle sobre el .

“Ya hablamos el martes”, comentó la titular del Ejecutivo federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró ayer que no tiene sentido presentar una reforma electoral “totalmente desdibujada”, pues señaló que la iniciativa que alista su gobierno incorpora planteamientos expresados por la ciudadanía.

En su conferencia del jueves en Palacio Nacional, adelantó que la reforma electoral se presentará el 24 de febrero.

Cuestionada sobre si existen acuerdos con los partidos Verde y del Trabajo, la Mandataria insistió en esperar al martes, fecha en la que se comprometió a dar a conocer el contenido de la propuesta antes de enviarla al Congreso.

