La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que no tiene sentido presentar una reforma electoral “totalmente desdibujada”, pues señaló que la iniciativa que alista su gobierno incorpora planteamientos expresados por la ciudadanía.

En su conferencia de ayer en Palacio Nacional, adelantó que la reforma electoral se presentará el 24 de febrero.

Cuestionada sobre si existen acuerdos con los partidos Verde y del Trabajo, la Mandataria insistió en esperar al martes, fecha en la que se comprometió a dar a conocer el contenido de la propuesta antes de enviarla al Congreso.

“Yo creo que hablamos la próxima semana de la reforma electoral. No tiene caso una reforma electoral totalmente desdibujada.

Señaló que todavía no se decide a qué Cámara será enviado el proyecto.

“Se van a sorprender todos de la reforma electoral”, aseguró.