La diputada local de Morena Elizabeth Mateos propuso que se permita el ingreso de alimentos y bebidas a los espectáculos públicos que se realicen en espacios abiertos.

Durante la sesión de este miércoles, la legisladora presentó una iniciativa que modifica la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos con la finalidad de que en los shows que se celebren en lugares abiertos, se permitirá a las personas asistentes el ingreso de alimentos y bebidas para consumo personal. “Para efectos de este precepto, se entenderá por consumo personal el ingreso en cantidades limitadas sin fines de venta, distribución o comercialización”.

Se detalla que los alimentos permitidos deberán consistir exclusivamente en refrigerios o alimentos listos para consumo inmediato, en porciones individuales, tales como botanas, barras, sándwich, fruta, galletas o similares; quedando prohibido el ingreso de alimentos en recipientes voluminosos, platillos preparados de alto volumen, alimentos con líquidos o caldos, alimentos calientes, así como el ingreso de hieleras, termos de gran capacidad, envases rígidos u otros objetos destinados a transportar comida en volumen.

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Se añade que únicamente se permitirá el ingreso de bebidas en envases de plástico, cartón o cualquier otro material flexible o irrompible, quedando estrictamente prohibido el ingreso en envases de vidrio.

“El ingreso de alimentos y bebidas estará permitido únicamente cuando los productos se encuentren en envase o empaque cerrado y sellado de origen, y sean susceptibles de inspección visual y/o revisión por el personal de seguridad o control de acceso del evento, a efecto de prevenir riesgos y salvaguardar la integridad de las personas asistentes”, se estipula.

La propuesta subraya que no se permitirá el ingreso de alimentos y bebidas en espectáculos que se celebren en recintos cerrados, teatros, auditorios, salas de concierto, museos, o en inmuebles catalogados o sujetos a protección patrimonial, así como aquellos en los que, mediante dictamen fundado de la autoridad competente en materia de Protección Civil, se determinen restricciones específicas por razones de seguridad.

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