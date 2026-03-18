La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) otorgará distintivos de “Espacio Libre de Plásticos de un solo uso” para espacios y comercios situados en la Ciudad de México.

En la Gaceta de la Ciudad de México, la dependencia publicó los criterios para el otorgamiento del distintivo para que fuentes fijas de la capital de cualquier giro que, dentro de sus actividades, hayan transitado o transiten de la utilización de plásticos de un solo uso por productos compostables o alternativos al plástico, se sumen a la política de espacios libres de plásticos.

También incluyen a centros educativos, centros culturales, edificios corporativos, oficinas, hospitales del sector público o privado.

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La Sedema explicó que para ser candidato a obtener el distintivo, el espacio no deberá utilizar ningún producto de plásticos de un solo uso prohibidos conforme al artículo 25, fracción XI Bis de la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, para acarreo, empaques, utensilios, envase o cualquier otro fin de un sólo uso. Esta prohibición incluye cualquier servicio directo, indirecto, concesionado o con permiso, que se otorgue dentro de los límites que comprende el espacio.

Mientras que aquellos espacios que no cumplan el criterio anterior y que estén interesados en obtener el distintivo, deberán presentar ante la Sedema una propuesta con proyección no mayor a tres meses, de las acciones y estrategias para la sustitución de los productos plásticos de un solo uso por materiales alternativos.

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La Sedema subrayó que una vez que el interesado cumpla con las acciones y estrategias podrá solicitar el distintivo.

En el documento, la dependencia señaló que la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México prohíbe la comercialización, distribución y entrega de plásticos de un solo uso al consumidor, como bolsas, platos, popotes, vasos y sus tapas, charolas para transportar alimentos, cuchillos, cucharas, palitos mezcladores, entre otros plásticos, excepto si son compostables o son bolsas de plástico necesarias por razones de higiene o que prevengan el desperdicio de alimentos siempre y cuando no existan alternativas compostables.

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