Toluca, Méx.— A partir de este 18 de marzo entra en vigor el decreto 281 por el cual se regula la operatividad de los cementerios verdes o panteones ecológicos en el Estado de México.

El decreto publicado en la Gaceta de Gobierno indica que los municipios podrán establecer por sí o a través de servicios concesionados la creación de estos espacios, que constituirán zonas de preservación ecológica.

Se enfatiza que la promoción, vigilancia y protección estarán a cargo de la administración municipal, de ahí que deban establecer los reglamentos respectivos para regular las características y formas de prestación del servicio.

“El Poder Ejecutivo del estado y los municipios, en el ámbito de sus atribuciones, deberán realizar las adecuaciones correspondientes a las disposiciones reglamentarias, a fin de armonizar su contenido con lo previsto en el presente decreto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del decreto se sujetarán a la disponibilidad de recursos y se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado a las dependencias o entidades competentes para el ejercicio fiscal en curso y subsecuentes”, adiciona.

Los cementerios verdes deberán cubrir nueve criterios mínimos de diseño y operación: fomentar prácticas libres de embalsamamiento antes de las 48 horas en áreas de inhumación verde; uso de ataúdes, urnas o sudarios biodegradables; planes de revegetación con especies nativas y árboles de bajo consumo de agua, determinando la proporción de áreas arboladas, así como la inclusión obligatoria de un área de inhumación verde en los nuevos panteones.

También tendrán un registro catastral y georreferenciado de sepulturas; darán cumplimiento de disposiciones legales sobre inhumaciones, incluyendo fosas comunes; se tendrá la participación de autoridades competentes en la difusión de estos espacios, respetando tradiciones; monitoreo de suelos y aguas subterráneas, conforme a la normatividad que sustente la inhumación vertical, y cumplimiento sanitario en casos infecto-contagiosos.

EL UNIVERSAL publicó que ante la saturación de los cementerios, el gobierno del Estado de México impulsó la creación de panteones verdes, un modelo ecológico que permitirá “hacer el cuerpo humano compostable”.

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